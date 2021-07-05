«دبي للمستقبل» تستشرف منظومة فرص قطاع الخدمات اللوجستية محلياً وعالمياً

المصدر: دبي - وام

استشرفت مؤسسة دبي للمستقبل أبرز الفرص المستقبلية والتحديات الراهنة والمتوقعة لقطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد العالمية، واستعرضت سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير كفاءة ومرونة هذا القطاع الحيوي، ضمن جلسة نقاش بعنوان «آفاق القطاع اللوجستي 5.0» نظمتها «مختبرات دبي للمستقبل»، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الخدمات اللوجستية والروبوتات والأتمتة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وتضمن الحدث 4 جلسات حوارية ركزت على أهم مجالات مستقبل الخدمات اللوجستية في المنطقة والعالم.

وأكد خليفة القامة مدير إدارة مختبرات دبي للمستقبل، خلال الكلمة الافتتاحية للجلسات التي شارك فيها أيضاً الدكتور باولو داريو كبير العلماء بمختبرات دبي للمستقبل، أن التغيرات الجذرية التي شهدها القطاع اللوجستي خلال الأشهر الماضية، أبرزت أهمية اتباع نهج جديد وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة أداء الخدمات اللوجستية، وضمان استمراريتها بالشكل الأمثل من خلال الاعتماد على أحدث الآليات والأدوات التكنولوجية المتقدمة بما يسهم بتلبية التحديات والتغيرات بمرونة عالية.

وركزت الجلسة الأولى في حوار «آفاق القطاع اللوجستي 5.0» التي شارك فيها ريان كوينلان الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بقطاع سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في موانئ دبي العالمية، والدكتورة باربرا فلين بروفيسورة في إدارة التصنيع في جامعة إنديانا الأمريكية، على جوانب العمليات الكبيرة في القطاع اللوجستي، وسبل فهم وتحليل البنية التحتية والأطر التشغيلية التي تشكل ركائز سلاسل التوريد الحالية.

وشهدت الجلسة استعراضاً شاملاً لواقع القطاع اللوجستي، وأبرز تحدياته الحالية والمقبلة، وأهم الحلول التكنولوجية المتقدمة التي يتم اختبارها وتبنيها لزيادة مستويات الكفاءة والفعالية التشغيلية على نطاق واسع.

وشهدت الجلسة الثانية التي ركزت على التكنولوجيا الناشئة في القطاع اللوجستي ودورها الحيوي في تصميم مستقبله، مشاركة كل نونزيو أباتي مدير عام «إس تي مايكرو إليكترونيكس»، والدكتور تميم عصفور مدير مختبر التقنيات المتقدمة في معهد كارلسروه للتكنولوجيا في ألمانيا.

وأكد المتحدثان أن التكنولوجيا الحديثة تمثل الركيزة الرئيسية لنمو قطاع الخدمات اللوجستية، واستعرضا مجموعة من الحلول التي يمكن تنفيذها على نطاق واسع في العقود المقبلة، إضافة إلى أهم الحلول التي ستلعب دوراً أكبر على المديين القصير والطويل ضمن سلسلة التوريد العالمية.

وركزت الجلسة الثالثة على الجوانب الاقتصادية والقانونية والتجارة الإلكترونية، آمنة سلطان العويس الرئيس التنفيذي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومنصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، حيث تم تسليط الضوء على دور التشريعات المرنة في تحديد التوجهات المستقبلية وتعزيز كفاءة الأداء والتخفيف من القيود التي تحد من سلاسة العمليات التشغيلية.

وتحدث جوبالاكريشنان موهان الباحث في جامعة أريزونا الأمريكية، والدكتور سامي محروم مدير البحوث والاستراتيجية في مختبرات دبي للمستقبل وأستاذ ممارسات الإدارة في معهد سولفاي بروكسل للاقتصاد والإدارة في بلجيكا، في الجلسة الرابعة عن أبرز الآثار المجتمعية والبيئية الناجمة عن التحولات الاقتصادية الجديدة في القطاع اللوجستي، وكيفية تعزيز استدامة الخدمات والعمليات اللوجستية الخضراء، والاستدامة.



تعاون

تم تنظيم الجلسات الحوارية بالتعاون بين مختبرات دبي للمستقبل ومعهد سانتانا للدراسات المتقدمة في إيطاليا، بدعم من اللجنة الفنية المتخصصة بالتصنيع الرقمي والأتمتة المرتكزة على الإنسان ضمن جمعية الروبوتات والأتمتة التابعة لمعهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين.

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