خبراء يدعون لاستفادة قطاع الضيافة من شركات النظافة المعتمدة في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

أكد خبراء، أنه مع بداية فصل الصيف، أصبحت مكافحة الآفات والحشرات أكثر احتياجاً من أي وقت مضى. وتفوق فائدة مكافحة الآفات التكاليف بسهولة، مشيرين إلى أنه من المهم أن تتم معالجة الآفات ومكافحتها من قبل شركات مرخصة ومعتمدة مثل شركة بروشيلد لخدمات مكافحة الحشرات ـ دبي، حيث يتم استخدام المبيدات الحشرية المعتمدة والمسجلة لدى وزارة البيئة، بالإضافة إلى الفنيين المعتمدين من قبل بلدية دبي.

الفنادق والمطاعم

ووفقاً للإحصاءات، ارتفع عدد السياح الدوليين الذين يقضون ليلة واحدة في دبي من 14.9 مليون سائح في عام 2016 إلى 15.9 مليون سائح في عام 2018. وهذا يخلق فرصة لقطاع الضيافة لأداء أفضل والاستفادة من الوضع. ومع ذلك، فإن جزءاً من تلك الفرصة يتطلب الحفاظ على النظافة وبيئة خالية من الآفات.

وتضمن مكافحة الحشرات العيش في منزل آمن من الصراصير أو بق الفراش أو حتى النمل. وقد يكون ترك الآفات دون مراقبة أمراً خطيراً، فقد يؤدي إلى إصابة القاطنين في المنزل بالعديد من الأمراض، لذا، فإن المعالجة والتفتيش في الوقت المناسب يمكن أن ينقذا منزلك وعائلتك من الآفات.

المكافحة ضرورية

ويمكن للأشخاص عن قصد أو عن غير قصد، خلق بيئة تعزز نمو الآفات. وتجلب العديد من الآفات مجموعة واسعة من الأمراض، يمكن تجنب كل ذلك ببساطة عن طريق مكافحتها، كما يمكن للعلاج في الوقت المناسب أن ينقذ المنزل وكذلك الأشخاص الذين يعيشون فيه من المواقف الخطرة.

وليس من السهل اكتشاف الآفات والحشرات وعلاج المنطقة على الفور. ويخطئ الناس في افتراض أنهم يستطيعون التعامل مع الآفات من خلال الاختراقات والنصائح. ومع ذلك، هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. لذلك، فإن ترك علاج الآفات للمهنيين هو أفضل طريقة للمضي قدماً.

ومع ذلك، هناك المزيد من الأسباب لترك مكافحة الآفات للمهنيين، حيث يمكن لمقدمي خدمات مكافحة الآفات المحترفين والمرخصين، إجراء العلاج بينما تظل آمناً. وتميل الإصابة بالآفات إلى التكرار أيضاً. لذلك، من المنطقي ترك هذا العمل للمحترفين المعتمدين والموثوق بهم.

والآفات ليست فقط خطرة على الصحة، بل تشكل خطراً على المنزل أيضاً. لذلك يمكن أن تضر الآفة بالأثاث وتدمره من الداخل. ويسهم إجراء الفحص والمعالجة في توفير أموال طائلة في استبدال الأثاث.

الفنادق والمطاعم

ووفقاً للإحصاءات، ارتفع عدد السياح الدوليين الذين يقضون ليلة واحدة في دبي من 14.9 مليون سائح في عام 2016 إلى 15.9 مليون سائح في عام 2018. وهذا يخلق فرصة لقطاع الضيافة لأداء أفضل والاستفادة من الوضع. ومع ذلك، فإن جزءاً من تلك الفرصة يتطلب الحفاظ على النظافة وبيئة خالية من الآفات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز