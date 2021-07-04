«فالكُن ستي ماركتس» تفتتح فرعاً بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت «فالكُن ستي ماركتس»، المزوّد للاحتياجات اليومية والمنتجات الشخصية، فرعها الجديد في الشارقة في دفعة قوية لخططها التوسعية الطموحة في مختلف أنحاء الإمارات. ومدعوماً بموقع استراتيجي في إحدى أبرز المناطق الحيوية في شارع النهدة، يُتوقع أن يستقطب الفرع الجديد إقبالاً كبيراً كونه يلبّي احتياجات شريحة جديدة وواسعة من العملاء ضمن سوق إمارة الشارقة. ويقدم الفرع محفظة واسعة من العروض الترويجية والخصومات ذات القيمة المضافة المخصصة للمتسوقين المميّزين، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية عالية الجودة.

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس إدارة «مشاريع سالم أحمد الموسى»: يأتي افتتاح الفرع الجديد في الشارقة تماشياً مع جهودنا الحثيثة لتوسيع نطاق تواجدنا في الإمارات، وتنويع عروضنا لتلبية احتياجات مختلف الفئات المستهدفة. وتمثل الشارقة موقعاً مثالياً لاحتضان أحدث متاجر «فالكُن ستي ماركتس»، بالنظر إلى وجود العديد من المجمّعات السكنية والتجارية المزدهرة إلى جانب الطلب المتزايد من المستهلكين على المنتجات عالية المستوى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز