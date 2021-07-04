«مجلس شباب غرفة الشارقة» يُعرف أعضاءه سبل «الريادة في الأعمال»

المصدر: الشارقة- البيان

نظم مجلس شباب غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لقاء تفاعلياً مع أعضائه من أصحاب المشاريع الناشئة، بعنوان «الريادة في الأعمال»، وذلك ضمن مبادرات المجلس الرامية إلى صقل مهارات وقدرات الشباب، وإطلاق العنان لإبداعاتهم وأفكارهم، انطلاقاً من استراتيجية الغرفة، التي تستهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال الشباب، الذي يتحلى بمهارات مبتكرة، وأفكار ريادية متميزة، تخدم الوطن والمجتمع.

وأدار اللقاء، الذي أقيم مؤخراً عبر تقنية الاتصال المرئي، عائشة صالح عضو مجلس شباب الغرفة، وحضره عدد كبير من أصحاب المشاريع الريادية، والراغبين في تأسيس مشاريعهم، وتمثلت محاور اللقاء، في إيضاح الفرق بين رجل الأعمال ورائد الأعمال، كيفية جعل المشروع ريادياً، إلى جانب عرض صفات رائد الأعمال، وقدرته على تحليل السوق، والتخطيط والإدارة وتنظيم الأعمال، بالإضافة لتطبيقات عملية لخصائص المشروعات الريادية، وعوامل نجاحها وفشلها، وكيفية تقييم واختيار فكرة مشروع، وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، التي تهيئ رواد الأعمال لإقامة مشروعاتهم الخاصة، ارتكازاً على الأسس السليمة والقواعد الصحيحة.

أفكار خلّاقة

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، أن اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة على الاستماع إلى الشباب، لتبني مبادراتهم المبتكرة ورعايتها، بما يعزز دورهم في خدمة المجتمع، ومختلف قطاعاته وشرائحه، وذلك إيماناً بقدراتهم ومهاراتهم وطاقاتهم الإبداعية في العمل، إلى جانب إطلاعهم على أفضل وأحدث الممارسات المحلية والعالمية المطبقة في قطاع ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن غرفة الشارقة تتطلع من خلال مجلس شبابها إلى تحفيزهم للقيام بدور فاعل في تقديم الأفكار الخلّاقة، التي تعزز جهود الغرفة الرامية إلى تحقيق رؤية الإمارة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك انطلاقاً من قناعة القيادة الرشيدة، التي تؤمن بقدرة الشباب على اقتراح أفكار طموحة، ومشاريع مبتكرة، تصب في خدمة الدولة، وتخدم مسيرة التنمية المستدامة، وتُسعد المجتمع.

وأكدت عائشة صالح أن مجلس شباب الغرفة، يحرص على تقديم المبادرات التي من شأنها الاستفادة من طاقات وإبداعات موظفيها الشباب، لافتة إلى أن اللقاء التفاعلي مثّل فرصة مهمة للمشاركين، للتعرف إلى الخطوات الرئيسة والمهمة للبدء في إطلاق مشروع ريادي صغير أو متوسط، ومراحل اختيار المشروع، وبيان الأسس السليمة للانطلاق في عالم ريادة الأعمال، من خلال تعلم واكتساب الصفات التي يتميز بها رائد الأعمال.

وتشكل المجلس في 2018، وفق متطلبات تأسيس مجالس الشباب في الدوائر الحكومية بالدولة، وتقوم رؤيته على «إدارة شبابية مبدعة لبناء مجتمعات رائدة»، في حين تتمثل رسالته بالعمل على «تأهيل وتمكين الشباب لدفع عجلة التطور، من خلال تقديم مبادرات ريادية داخل المؤسسة وخارجها».

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