إنجاز 90% من الأعمال الإنشائية لفندق «وارنر براذرز أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «ميرال»، المطور للوجهات في أبوظبي، وشركة «وارنر براذرز للترفيه» أن أعمال إنشاء مشروع فندق «وارنر براذرز أبوظبي» تسير بحسب جدولها الزمني وينتظر افتتاحه خلال العام الجاري. ويقدم الفندق الذي يعد أحدث مشاريع الضيافة لشركة «ميرال»، إضافة جديدة ونوعية لقائمة وجهات الضيافة والاستجمام على جزيرة ياس، وستديره «هيلتون» ضمن محفظة «فنادق كيوريو – كوليكشن باي هيلتون».

وتصل التكلفة الإجمالية لمشروع فندق «وارنر براذرز أبوظبي» إلى 112 مليون دولار. ووصلت نسبة إنجاز أعماله الإنشائية إلى نحو 90%، ويشمل ذلك الانتهاء من الطوابق الأولى لغرف الضيوف، والعناصر الزخرفية وقاعة الاحتفالات والمساحات الرئيسية وواجهة المبنى.

وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: نفخر بشراكتنا الممتدة مع شركة «وارنر براذرز»، والتي أثمرت عن تقديم أول وجهتين على مستوى العالم للترفيه والضيافة تحملان اسم العلامة التجارية «وارنر براذرز» على جزيرة ياس. ويعد فندق «وارنر براذرز أبوظبي» معلماً بارزاً يسهم في تنويع خيارات الضيافة لدينا. ونتطلع إلى الاحتفال بافتتاح الفندق الجديد في وقت لاحق من هذا العام.

قال بيتر فان رودين، النائب الأول لرئيس شركة «وارنر براذرز للترفيه»: نتابع بسعادة كبيرة اقتراب انتهاء الأعمال الإنشائية لأول فندق في العالم يحمل اسم «وارنر براذرز»، والذي ينضم إلى جوار المدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي» ليستكملا معاً مشهداً رائعاً. وسيكون هذا الفندق وجهة عائلية مفضلة مستوحاة من التاريخ الممتد لشركة «وارنر براذرز» في مجال صناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية الترفيهية. حيث ينتقل الضيوف لفندق «وارنر براذرز أبوظبي» للحصول على تجربة تليق بنجوم هوليوود، وذلك بعد قضاء يوم رائع من التجارب الغامرة في المدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي».

ويتميز فندق «وارنر براذرز أبوظبي»، بموقعه المجاور للمدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي». ويتكون من ثمانية طوابق ويضم 257 غرفة، ويتميز بزخرفاته الداخلية التي تحتفي بتاريخ «وارنر براذرز» العريق والثري في عالم الترفيه التلفزيوني والسينمائي، ويقدم الفندق لضيوفه مجموعة متنوعة من مرافق الترفيه والاستجمام، من بينها مطاعم ومتاجر المستوحاة من عالم «وارنر براذرز»، ومنتجع صحي رئيسي ونادٍ للياقة البدنية، ومسبح مظلل أعلى المبنى بإطلالة على أفق جزيرة ياس.

ويقدم فندق «وارنر براذرز أبوظبي» للعائلات مجموعة من المرافق الترفيهية من بينها حوض سباحة للأطفال ومناطق ترفيهية داخلية وخارجية مخصصة للصغار. فضلاً عن مرافقه التي تلبي تطلعات جميع فئات الزوار، ومن بينها قاعة اجتماعات ضخمة، وغرف لاستضافة اجتماعات الأعمال بتجهيزات متطورة ومرنة.

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