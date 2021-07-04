هامبتون من هيلتون جزيرة المرجان يفتح أبوابه في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن فندق هامبتون من هيلتون جزيرة المرجان افتتاح أبوابه رسمياً أمام الضيوف، مسجلاً الحضور الأول للعلامة في رأس الخيمة. ويمتاز الفندق الممتد على شاطئ رملي بطول 750 متراً بإطلالات رائعة على البحر وجزيرة المرجان. وتضم الوجهة 515 غرفة، نصفها من نمط الغرف المتصلة. كما تتميز التصاميم الداخلية بطابعها الشاطئي الذي يعزز الطاقة الإيجابية والحيوية.

وقال جوكيم جان سليفير، رئيس هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: يتطلع فريقنا لاستقبال الزوار وتقديم تجربة ضيافة دافئة وإقامة مفعمة بالترفيه. وتعتبر رأس الخيمة مقصداً للراغبين بالقيام برحلات مميزة تتنوع بين تجارب الترفيه والمغامرة والنزهات الشاطئية. واستقبلت الإمارة أكثر من 800 ألف زائر في 2020، ومن المتوقع أن تجذب أحدث إضافات محفظتنا التي تضم 6 فنادق في رأس الخيمة عدداً أكبر من الضيوف المحليين والسياح.

وقالت شروتي باكلي، المديرة العالمية لهامبتون باي هيلتون: «تعتبر رأس الخيمة إضافة رائعة إلى محفظة هامبتون من هيلتون العالمية بفضل ما تحتضنه من تاريخ وثقافة عريقة ومناظر طبيعية خلابة. ويسعدنا افتتاح هامبتون من هيلتون في رأس الخيمة لإثراء الإمارة بخدمات العلامة وعروضها القيّمة».

ويقدم مطعم فلافورز الذي يفتح أبوابه طوال اليوم لنزلاء الفندق وجبة فطور مجانية وشهية لبدء نهارهم بحيوية. كما تضم منافذ المأكولات والمشروبات الأخرى شاحنة الطعام سيرفس اب وركن المشروبات المجاور لحوض السباحة H2O وردهة ذا فيو. ويتصل الفندق بمطعمين يقدمان قوائم طعام حسب الطلب هما كلو باربكيو وكارما كافيه الذي سيفتتح أبوابه قريباً. ويحتضن الفندق مركزاً صحياً يضم 7 غرف علاجية وحمامات مخصصة للرجال وأخرى للسيدات. وهناك عروض أسعار خاصة حتى 31 أغسطس. وعند حجز 3 ليالٍ أو أكثر يحصل الضيوف على جوائز فورية، كما يمكن للأطفال حتى عمر 12 عاماً الإقامة مجاناً.

ويعد فندق هامبتون من هيلتون جزيرة المرجان جزءاً من برنامج ولاء العملاء هيلتون أونورز والذي يشتمل 18 علامة تجارية تابعة لشركة هيلتون. ويوفر البرنامج العديد من المزايا للأعضاء الذين يقومون بالحجز بشكلٍ مباشر عن طريق إحدى قنوات هيلتون، ويشمل خصومات حصريّة وأسعاراً مميزة، واستخدام طرق دفع مرنة مما يسمح للضيوف الاستفادة من النقاط المكتسبة خلال البرنامج أو أموالهم عند الحجز، إضافة إلى خدمات مثل الإنترنت اللاسلكي المجاني، وإمكانية الدخول إلى تطبيق هيلتون أونرز الخاص بالأجهزة المحمولة.

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