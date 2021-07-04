بلومبرغ: التمويل الأخضر في المنطقة يتجاوز معدلات النمو العالمية في النصف الأول 2021

المصدر: دبي ـ البيان

بلغت إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.4 مليارات دولار في النصف الأول 2021، ما يتجاوز المبلغ الإجمالي للعام الماضي بأكمله، وذلك وفقاً لجداول بلومبرغ الدورية لرأس المال للنصف الأول 2021.

وارتفعت إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في النصف الأول 2021 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 38 % تقريباً لتصل إلى ما يقارب 6.4 مليارات دولار مقارنة بالمبلغ الإجمالي لعام 2020 في الفئة نفسها الذي بلغ 4.7 مليارات دولار. وبفضل إصدارات السندات الخضراء من بنك أبوظبي الأول، أصبح التمويل يحتل الصدارة على مستوى القطاع. وقد تم استخدام عائدات هذه الديون في المشاريع العقارية وتمويل المشاريع وإعادة التمويل فضلاً عن الأغراض العامة للشركات.

وشهدت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصدار أول قرض مرتبط بالاستدامة لإعادة تمويل ديون حالية من بنك الإمارات دبي الوطني مقابل 1.75 مليار دولار في مارس 2021، وأول إصدار للسندات الخضراء المقومة بالفرنك السويسري أصدره بنك أبوظبي الأول بقيمة 260 مليون فرنك سويسري في يناير 2021، إضافة إلى أول إصدار للسندات الخضراء المقومة باليوان الصيني أصدره بنك أبوظبي الأول بقيمة 150 مليون يوان صيني في يونيو 2021. وفيما يتعلق بإصدارات العملة المحلية، حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير على قرض أخضر بقيمة 14.1 مليار ريال سعودي في مارس 2021.

وشاركت مجموعة واسعة من البنوك الدولية في إصدارات التمويل الأخضر والمرتبطة بالاستدامة في النصف الأول 2021، حيث احتل بنك كريديه سويس المركز الأول بفضل دوره في إدارة السندات الخضراء لبنك أبوظبي الأول المقومة بالفرنك السويسري، تلاه بنك «إتش إس بي سي» الذي شارك في إصدار السندات الخضراء باليوان الصيني مع بنك أبوظبي الأول.

وقالت أديلين دياب، رئيس أعمال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والاستثمار المستقبلي لدى بلومبرغ إنتلجنس في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ: قد تمثل قيمة السوق العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ثلث الأصول الخاضعة للإدارة العالمية بحلول 2025، وقد يتجاوز إصدار ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حاجز الـ3 تريليونات دولار بسرعة قياسية خلال مايو 2021، نتيجة لعدد من العوامل الأساسية أبرزها تفشي جائحة كوفيد 19، والسباق نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، إلى جانب خطط التحفيز المالية العالمية الخضراء، والانخفاض القياسي لأسعار الفائدة.

بلغ حجم إصدارات الديون العالمية الخضراء والمرتبطة بالمستدامة نحو 541 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى 2021. وشهدت السوق العالمية نمواً قوياً في النصف الأول من عام 2020، إلا أن الإصدارات شهدت نمواً بطيئاً بقيمة زادت بنسبة 12 % من الإجمالي لعام 2020 بأكمله، حيث بلغت ما يقارب 482 مليار دولار. وعلى الصعيد العالمي، شكّل القطاعان المالي والحكومي نحو 50 % من حصة السوق.

وشاركت مجموعة من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، إصدار قروض بالدولار الأمريكي / اليورو لصالح عدد من البنوك التركية مثل «آي إن جي بنك آي إس»، و«بنك يابي في كريدي بانكاسي»، و«أكبانك تاس»، على مدار الشهرين الماضيين وبقيم بلغت ما بين 300 ـ 900 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يكون عام 2021 عاماً محورياً بالنسبة إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية فيما يتعلق بإعادة تشكيل الأسواق على مستوى العالم. ووفقاً لتقرير بلومبرغ إنتلجنس العالمي للحوكمة البيئية والاجتماعية لعام 2021، سيتم تخصيص أكثر من 3 تريليونات دولار من الحوافز المالية على مستوى العالم لتمويل التعافي الأخضر، بينما قد تتجاوز أصول الحوكمة البيئية والاجتماعية مبلغ 53 تريليون دولار بحلول عام 2025، ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، وذلك بفضل توسع قطاع صناديق المؤشرات المتداولة والديون.

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