حكومة الفجيرة الإلكترونية وبنك الفجيرة الوطني يطلقان أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا الحديثة

المصدر: الفجيرة - البيان

استضافت حكومة الفجيرة الإلكترونية وبنك الفجيرة الوطني حفل إطلاق أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا، حيث اجتمع 25 متدرباً ومؤسسة شريكة للإعلان عن برنامج الأكاديمية ومنهجها. وجرى الإعلان عن أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا في وقت سابق من هذا العام وتهدف إلى تدريب خرّيجي تكنولوجيا المعلومات الموهوبين وتنمية قادة المستقبل الإماراتيين في مجال التكنولوجيا.

وتم اختيار 25 مشاركاً من المواطنين الحاصلين على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والمجالات ذات الصلة، وقد اتُبعت في عملية الاختيار معايير صارمة. ويهدف البرنامج الذي يدوم ستة أشهر إلى توسيع معارفهم وتنمية مهاراتهم ويتضمن وحدات تدريبية، ويتيح مشاركة أفضل الممارسات من خلال التدريب العملي على مختلف التقنيات بما في ذلك العمل على مشروع مع كل المشاركين.

وستدير أكاديمية برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط التدريب، وأعلنت عن تفاصيل المنهج الذي سيشمل 4 مجالات هي تطوير التطبيقات، وإدارة الأنظمة، وأمن المعلومات والدورات التأسيسية التي تشمل منهجية Agile لإدارة المشاريع، ومعايير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وانطلاقاً من التأثير المتزايد للرقمنة على القطاع المالي، سيزود البرنامج جميع المرشحين بالمهارات التكنولوجية اللازمة لتعزيز الابتكار المصرفي وإحداث تغيير في مستقبل القطاعين المصرفي والحكومي في الإمارات.

ويستمر البرنامج من 4 يوليو إلى 4 يناير 2022 ويمنح المرشحين فرصة المشاركة في تدريب مدفوع الأجر لمدة 6 أشهر في بنك الفجيرة الوطني أو إحدى مؤسسات حكومة الفجيرة المشاركة. وعندما يكمل المرشحون البرنامج بنجاح، سيتلقون شهادة رسمية، وقد تتاح لهم فرصة العمل في البنك أو إحدى إدارات أو مؤسسات حكومة الفجيرة.

وشاركت في فعالية الإطلاق مجموعة من المتحدثين من بنك الفجيرة الوطني وحكومة الفجيرة الإلكترونية، والفجيرة لمواد البناء، وشركة الفجيرة الوطنية للتأمين، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز. وقال الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير حكومة الفجيرة الإلكترونية: يعتبر التواصل مع الشباب الإماراتيين ومساعدتهم في مسيرة التعلم والتطوير الوظيفي من أبرز أولويات حكومة الفجيرة الإلكترونية. ونشكر جميع شركائنا وخصوصاً بنك الفجيرة الوطني على تعاونهم من أجل إطلاق هذه المبادرة. فأكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا فرصة مهمة لتعزيز التنمية الوظيفية والتعلم في صفوف المواطنين الموهوبين وستساهم في الازدهار المستدام للفجيرة ودولة الإمارات ككلّ.

وقال عبدالله العطر، رئيس قسم الموارد البشرية في بنك الفجيرة الوطني: تعد أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا ضرورية لتحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية لتنمية المواهب المحلية. فمن خلال تزويد المواهب الإماراتية الشابة بالمهارات والمعرفة اللازمتين لتحقيق أهدافهم المهنية وتوفير بيئة عمل احترافية لهم، تستثمر الأكاديمية في مستقبل القطاعين المالي والحكومي في الدولة. ويندرج هذا المشروع في إطار التزام البنك بالاستثمار في المواهب المحلية وتعزيز الابتكار.

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