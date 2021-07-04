«الشارقة الإسلامي» يفوز بجائزة أفضل علامة تجارية ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة 2020

المصدر: الشارقة - البيان

فاز مصرف الشارقة الإسلامي بجائزة برنامج دبي للخدمة المتميزة لعام 2020 التي تنظمها اقتصادية دبي، في فئة قطاع الخدمات الذكية التي تمت إضافتها إلى جائزة أفضل علامة تجارية ضمن البرنامج، وذلك تقديراً لخدمته المتميزة على قنوات التواصل الاجتماعي، والسرعة في الرد على العملاء، وتقديم معلومات واضحة لهم، وحل مشكلاتهم.

وكان المصرف فاز بجائزة برنامج دبي للخدمة المتميزة، لأفضل علامة تجارية للعام 2019 عن فئة الخدمات، إضافة إلى العديد من الجوائز على مدى السنوات الأربع الماضية، والتي توجت أخيراً بإدراجه في قائمة مجلة «فوربس» العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، إلى جانب أكبر الشركات في المنطقة وأكثرها نجاحاً في مختلف القطاعات.

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي إن الإنجاز الجديد يُشكل استمراراً لمسيرة المصرف في تقديم خدمات متميزة، ويُضاف لرصيده، ليس من خلال الفروع والقنوات الإلكترونية والتطبيقات الذكية فحسب، وإنما أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت قنوات مهمة لتعزيز التواصل مع العملاء، وتقديم الخدمات لهم، وقياس مستوى رضاهم عن المصرف في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشكل مواقع التواصل الاجتماعي لمصرف الشارقة الإسلامي فضاءً رحباً لتقديم أفضل الممارسات في مجال خدمة العملاء، من خلال إطلاعهم على كل جديد يقدمه المصرف من الخدمات والحملات والعروض، وتعزيز الوعي لديهم وحمايتهم من الاحتيال المصرفي، إضافة إلى كون هذه المواقع قنوات تواصل للاستفسار عن الفروع والخدمات، وحل المشكلات والتحديات التي يواجهها العملاء.

وتتميز صفحات المصرف على مواقع التواصل الاجتماعي بجاذبيتها من حيث التصميم والصور، وبسلامة النصوص من الأخطاء اللغوية، وبوجود فيديوهات غنية بالمعلومات، سواءً باللغتين العربية أو الإنجليزية. ويتولى فريق خاص الرد على الاستفسارات خلال فترة وجيزة، وذلك بشكل مباشر ودون الحاجة لزيارة الفرع أو استخدام قنوات التواصل الأخرى، مع توفير الروابط الخاصة بالمعلومات الإضافية عند الضرورة.

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