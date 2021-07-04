صحة أبوظبي: 7 دقائق مدة استخراج وثيقة احتياج الاستثمار في القطاع الصحي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكدت دائرة الصحة ـ أبوظبي أنه يمكن للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الصحي في الإمارة استخراج وثيقة احتياج الاستثمار من خلال أداة «شهادة الاحتياجات في القطاع الصحي» المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، مشيرة إلى أن مدة إتمام العملية لا تتعدى 7 دقائق، حيث تمكن الأداة المستثمرين من استعراض واستخراج بيانات العرض والطلب واحتياجات الطاقة الاستيعابية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة.

وتشير إحصائيات دائرة الصحة ـ أبو ظبي غلى أن إجمالي عدد المنشآت الصحية في الإمارة بلغت 3.142 منشأة تضم 66 مستشفى، و1015 مركزا طبيا، و769 عيادة و77 مستودع طبي وغيرها 285 منشاة أخرى.

وأوضحت الدائرة أن استخراج وثيقة احتياج الاستثمار لا يحتاج لتسجيل الدخول، حيث يمكن للمستثمرين عبر صفحة المستثمرين المتوفرة في موقع دائرة الصحة أبوظبي الإلكتروني الحصول على وثيقة احتياج الاستثمار لأغراض المنشآت الصحية المختلفة.

ولا تعمل الأداة كخدمة رقمية ذاتية الاستخدام لدعم طلبات التراخيص للمستثمرين المستقبلين فحسب، بل تدعم طلبات المستثمرين الحاليين بما في ذلك تغيير نوع المنشأة صحية أو تغيير موقعها، إضافة أو إلغاء تخصص أو أسرّة في المنشأة الصحية.

وأوضحت الدائرة بأن أداة «شهادة الاحتياجات في القطاع الصحي» تستخدم أيضاً من خلال نظام التراخيص الإلكتروني لدائرة الصحة، حيث تتضمن عملية الترخيص الإلكتروني للمنشآت الصحية إرفاق وثيقة احتياج الاستثمار ليتم بناءً عليها إتمام إجراءات التراخيص بطريقة سلسلة.

وقال نيل كلارك، استشاري قطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «نواصل في دائرة الصحة الجهود الاستباقية لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة داعمة للاستثمار في القطاع الصحي، ومن هنا تأتي أداة «شهادة الاحتياجات في القطاع الصحي» التي تعد إحدى أدوات التخطيط الصحي المتميزة على مستوى العالم لتوجيه المستثمرين نحو الفرص المتاحة التي يقدمها القطاع للمساهمة في ضمان توفر الخدمات الصحية في الإمارة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لجميع أفراد المجتمع وتحقيق رؤية أبوظبي مجتمع معافى».

ومن الجدير بالذكر أن أداة ""شهادة الاحتياجات في القطاع الصحي" تدعم خطة الطاقة الاستيعابية التي طورتها الدائرة لتوفير تحليل شامل لمتطلبات الطاقة الاستيعابية الحالية والمستقبلية في الرعاية الصحية للأعوام الـ25 المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في الإمارة. وتقدم الخطة حلولاً واستراتيجيات تنفيذية للوقوف على الاحتياجات الصحية والتخصصات المطلوبة لجملة من الخدمات الصحية.

وتتوفر «شهادة الاحتياجات في القطاع الصحي» عبر الموقع الإلكتروني للدائرة: https://www.doh.gov.ae/ar/investor/why-invest

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