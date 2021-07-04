«إيكونومست»: الإمارات نجحت في إزالة عجز ميزانية 2020

المصدر: دبي- سيد صالح

أشادت مجلة «ايكونومست» البريطانية، بنجاح الإمارات في تقليص عجز ميزانيتها المُجَمّعَة في 2020، الى 0.2 % فقط رغم تداعيات جائحة «كوفيد 19» عالمياً.

ونشرت وحدة «إيكونومست إنتيليجانس»، التابعة للمجلة، تقريراً عن ميزانية الإمارات في 2020، من واقع بيانات نشرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ووزارة الاقتصاد، نهاية يونيو الماضي، والتي أفادت بأن الميزانية المُجَمّعَة في 2020، سجلت عجزاً طفيفاً، لم تتجاوز نسبته إلى ناتجها المحلي الإجمالي في نفس العام 0.2 % فقط.

وأكد التقرير أن الإمارات، نجحت في السيطرة على عجز الميزانية، وخفضه بشكل هائل. وأضاف أن عدة إمارات في الدولة أعلنت عن برامج طموحة للتوسع في الإنفاق الحكومي 2021، على خلفية انتعاش النفط ، الأمر الذي يجعل من هذه البرامج الطموحة، هدفاً واقعياً وقابلاً للتحقيق. وتوقعت «إيكونومست»، أن تعود ميزانية الإمارات في هذا العام، إلى تحقيق فائض مُريح، بعد نجاح الحكومة في تقليص العجز خلال 2020، في ظل تعافي أسعار النفط.

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