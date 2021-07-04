«ريغاليا» بمليار درهم أحدث ناطحة سحاب في دبي

المصدر: دبي - وام

أطلقت ديار للتطوير، أمس مشروع «ريغاليا» ناطحة السحاب الفاخرة بقيمة مليار درهم في منطقة الخليج التجاري وتقدم أسلوب حياة ذكي وعصري ينسجم مع أعلى معايير الرقيّ والتميز.وسيكون «ريغاليا» أطول برج تشيده «ديار» على الإطلاق وستحتوي الشقق في البرج السكني المتميز المكون من 70 طابقاً على تقنيات المنزل الذكي مثل وظائف التحكم المتوافقة مع الهواتف الذكية ومجموعة واسعة من وسائل الراحة والترفيه ومرافق عصرية.

وقال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي للشركة : ««ريغاليا» ترسي آفاقاً جديدة لأسلوب الحياة العصري الراقي في قلب دبي، ونتوقع أن يشهد المشروع إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث تم تصميمه وفقاً لأعلى المعايير العالمية ويحتوي على مجموعة لا تضاهى من مرافق أنماط الحياة الفاخرة وسيحصل السكان والمستثمرون على هندسة معمارية غاية في الأناقة وتقنيات المدن الذكية ونحن نؤكد التزامنا بتسليم مشاريعنا في وقتها المحدد ونتطلع إلى البدء بعمليات إنشاء «ريغاليا» في أغسطس 2021».

وقال ناصر عامر نائب رئيس المبيعات في ديار : «نحن متحمسون للإعلان عن «ريغاليا» والمتوقع إنجازه في ديسمبر 2024، ويمكن للمستثمرين التسجيل واستكمال إجراءات الشراء عبر تسديد دفعة مقدمة مبدئية 10 % ثم تسديد باقي الأقساط وفق خطة تمتد 7 سنوات، كما نقدم عرضاً يتضمن الإعفاء من رسوم الخدمات 3 سنوات وتحمل رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك.

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