«دو» و«ويبرو» تطلقان منصة متعددة السحب لمؤسسات الإمارات

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وشركة ويبرو، الشركة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات الأعمال، اليوم عن تعاونهما في إطلاق منصة جديدة متعددة السحب لمساعدة الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات على مواكبة متطلبات التحول السحابي. وتسعى الشركتان عبر هذه الشراكة إلى تزويد المؤسسات بمحفظة متكاملة من الحلول والقدرات الرائدة على مستوى القطاع لتسهيل إدارة البنية التحتية الرقمية ونقلها إلى السحابة، وذلك بما يتماشى مع أهداف كلتا الشركتين وجهودهما المشتركة لتبسيط وتسريع عجلة التحول الرقمي واعتماد السحابة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وستمكّن هذه الشراكة المؤسسات من تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى وزيادة عائد الاستثمار الناتج عن عمليات ترحيل وإدارة البنية التحتية الرقمية عبر بيئات التشغيل متعددة السحب.





وقال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي للأعمال الجديدة والابتكار في دو: «في ظل التحولات التي يشهدها عالم الأعمال اليوم والتوجه المتزايد نحو اعتماد الحلول والتقنيات السحابية، يشكل التخلص من تعقيدات البنية التحتية الرقمية ومساعدة المؤسسات على تحقيق أهداف وطموحات التحول الخاصة بها بشكل سلس وموثوق، أولويات رئيسة بالنسبة لنا في دو. ونسعى من خلال هذه الشراكة مع ويبرو إلى تمكين عملائنا من جني ثمار التقدم الذي يشهده عالم الخدمات السحابية من خلال تزويدهم بحلول مصممة خصيصاً لمساعدتهم على إدارة متطلبات البنية التحتية الرقمية وتعزيز مستويات الإنتاجية والكفاءة. وستوفر هذه الشراكة لعملائنا من المؤسسات مجموعة واسعة من حلول الإدارة عبر بيئات التشغيل في السحب المتعددة، وستلبي هذه الخدمات والحلول متطلبات العملاء من خلال واجهة استخدام الإدارة الموحدة والتقنيات الجديدة التي ستمكن المؤسسات من الارتقاء بكفاءة عملياتها. وسيستفيد العملاء من خلال منصتنا الجديدة من قدرات الأتمتة والتحليلات والبيئات السحابية الآمنة وإمكانيات تحسين الموارد والتكلفة، مدعومة بخبراتنا الواسعة ومنظومتنا المتنامية من الشركاء وخيارات الاتصال وخدمات الاستشارات الموثوقة التي نقدمها في مجال التحول الرقمي».





وستوحد دو وويبرو جهودهما من خلال المنصة الجديدة لتقديم الدعم للمؤسسات ومساعدتها على إعادة هيكلة بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز كفاءة عملياتها وتوفير التكاليف بالاعتماد على حلول متوافقة وموثوقة وآمنة. وستكون المنصة بمثابة «نقطة تحكم واحدة» مصممة لمساعدة العملاء على إدارة أصولهم السحابية بالكامل. وستوفر البنية التحتية الرقمية لشركة دو حلولاً متطورة ومرنة وقابلة للتكيف مع تطورات الأعمال على أساس الخدمات الهجينة لمركز البيانات متعدد السحب إضافة إلى شبكات المؤسسات المحددة بالبرمجيات. وستضمن الأدوات الشاملة والخدمات المُدارة التي توفرها دو للعملاء تحقيق أعلى مستويات القيمة وتلبية متطلبات التحول وتحسين التكاليف وتعزيز الكفاءة التنظيمية.





ومن جهته قال سانجيف تايال، نائب الرئيس ومدير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط لشركة ويبرو: «يسعدنا التعاون مع دو لمساعدة عملائنا في دولة الإمارات على النجاح في مواكبة متطلبات التحول الرقمي. وتشكل منصتنا الجديدة متعددة السحب والمزودة بقدرات وتقنيات متقدمة دليلاً على رؤيتنا المشتركة للمستقبل. وفي الوقت الذي تتجه فيه الشركات في دولة الإمارات بشكل متزايد نحو تعزيز استراتيجياتها وأنشطتها الموجهة نحو التحول الرقمي، تواصل»ويبرو«التزامها بتسريع ابتكاراتها الرقمية والمساهمة في دعم وتسريع عجلة التحول الرقمي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وتُعد عمليات الترحيل والإدارة المبسطة عبر بيئات التشغيل في السحب المتعددة ضرورة أساسية للشركات اليوم، ونتطلع مع دو إلى تقديم الدعم الذي تحتاجه المؤسسات للبقاء في طليعة المشهد الرقمي».





وسيستفيد العملاء أيضاً من أفضل الممارسات الخاصة بنقل وترحيل متطلبات البنية التحتية إلى السحابة والتي يتم تقديمها بتوجيه من خبراء والمنهجية المتطورة التي تتبعها الشركة، وسيتم دعم العميل في كل مرحلة من مراحل الترحيل للمساعدة في تنفيذ إستراتيجيات العمل والسحابة وتنفيذ متطلبات الأعمال والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بتزويد العملاء بخدماتها الخاصة بالاستشارات والتصميم والبناء والإدارة والتحسين عبر بيئات السحب المتعددة والسحابة الهجينة وكذلك البيئات السحابية الخاصة للوفاء بالتزامات الدعم الخاصة بها. وستزود الواجهة الموحدة الخاصة بشركة دو العملاء برؤية كاملة لموارد السحابة وعمليات الإدارة وإعداد التقارير إضافة إلى توفير مخططات يتم الاستفادة منها لمزامنة عمليات البنية التحتية والخدمات عبر كل سحابة.

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