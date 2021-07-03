«كابيتال إنتليجنس» تثبّت تصنيف «أبوظبي الأول» و«دبي التجاري»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ثبتت مؤسسة «كابيتال إنتليجنس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «بنك أبوظبي الأول» عند «AA-» كما ثبتت تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير لدى البنك عند «A1+»، وكلا التصنيفين من الدرجة المرتفعة.

وأفادت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس بأنها منحت البنك نظرة مستقبلية مستقرة. كما صنفت المؤسسة القدرة المالية الذاتية لدى البنك عند «a-»، وهو أيضاً نفس التصنيف الذي منحته المؤسسة للقوة المالية الجوهرية التي يتمتع بها البنك.

وصنفت «كابيتال انتليجنس» مستوى الدعم غير التقليدي الذي يحظى به «بنك أبوظبي الأول» عند درجة شديدة الارتفاع.

وفي سياق متصل، ثبتت «كابيتال انتليجنس» أيضاً تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «بنك دبي التجاري» عند «A-» كما ثبتت تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير لدى البنك عند «A2». ومنحت «كابيتال انتليجنس» البنك نظرة مستقبلية مستقرة.

وصنفت المؤسسة القدرة المالية الذاتية لدى «بنك دبي التجاري» عند«bbb»، فيما صنّفت قوته المالية الجوهرية عند«bbb-».

وأخيراً صنّفت «كابيتال انتليجنس» مستوى الدعم غير التقليدي الذي يحظى به «بنك دبي التجاري» عند درجة مرتفعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز