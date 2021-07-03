ذروة سفر صيفية عبر مطار دبي

المصدر: (دبي - البيان)

شهدت الحركة عبر مطار دبي الدولي نشاطاً ملحوظاً أمس، ليشهد اليوم واحداً من أكثر أيام الصيف كثافة في حجم الحركة بدعم الإجازات الصيفية ونشاط التدفقات السياحية، مع تواصل تخفيف القيود الدولية على حركة السفر والسياحة، خاصة للوجهات الآمنة وللأشخاص الحاصلين على اللقاحات المعتمدة ضد «كوفيد19».

ومن المتوقع أن تتواصل حالة الزخم عبر مطار دبي حتى منتصف الشهر الجاري، لتسجل ذروة صيفيّة جديدة يوم الجمعة المقبل.

وبدأت «طيران الإمارات» التعامل مع طفرة سفر تشمل أكثر من 450 ألف مسافر من وإلى دبي عبر المبنى 3 في مطار دبي الدولي، وتستمر خلال الأسابيع المقبلة على أكثر من 1600 رحلة.

وسيصل دبي نحو 100 ألف مسافر، على رحلات «طيران الإمارات»، لبدء عطلاتهم الصيفية خلال المدة ذاتها، حيث أكملت الناقلة استعداداتها لاستقبال المسافرين واتخاذ كافة الترتيبات والاشتراطات الصحية لحمايتهم في الأجواء وعلى الأرض.

واعتباراً من أول يوليو الجاري بدأت «طيران الإمارات»، دمج تطبيق الحصن مع أنظمتها، لإنهاء إجراءات السفر، وتوسيع نطاق تكاملها الحالي مع هيئة الصحة في دبي، ما يتيح لعملائها المسافرين من الإمارات، الاستفادة من التحقق الرقمي السريع والمريح لسجلات «كوفيد 19» الطبية، بغض النظر عن المكان في الدولة، الذي أكملوا فيه التطعيم، وأجروا اختبارات PCR والأجسام المضادة. كما أعادت «طيران الإمارات» مؤخراً فتح صالة الدرجة الأولى في الكونكورس B، لتلبية الطلب المرتفع من قبل العملاء.

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