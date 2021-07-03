«فيتش» تثبّت تصنيف «دبي لصناعات الطيران» وتمنحها نظرة مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

ثبتت وكالة «فيتش» العالمية المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لدى شركة «دبي لصناعات الطيران» عند«bbb-»، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بحسب تقرير أصدرته الوكالة أمس.

وأفادت «فيتش» في تقريرها بـأنها ثبتت أيضاً تصنيفها للسندات الممتازة غير المُؤمنة الصادرة عن شركة «دبي لصناعات الطيران للتمويل»، التي تتبع «دبي لصناعات الطيران»، عند«BBB-»، وهو أيضاً التصنيف نفسه الذي ثبتت عنده الوكالة برنامج الصكوك والديون التابعة لشركة «صكوك دبي لصناعات الطيران (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة»، وهي أيضاً تتبع الشركة.

وفي غضون ذلك، ثبتت «فيتش» الديون الممتازة المُؤمنة الصادرة عن «دبي لصناعات الطيران» عند «BBB».

ومنحت «فيتش» نظرة مستقبلية مستقرة لشركة «دبي لصناعات الطيران» ما يعكس اعتقاد الوكالة أنه على الرغم من التباطؤ المتوقع في تعافي صناعة الطيران التجاري العالمية من التداعيات الحالية الناجمة عن تفشي «كوفيد 19»، إلا أن الشركة ستحتفظ بسيولة كافية لتغطية احتياجاتها وللإبقاء على نسبة الأصول الملموسة إلى إجمالي الدين أعلى من أفق الفترة الزمنية التي يغطيها التصنيف.

وأضاف التقرير إن تثبيت التصنيف يعكس أداءً مالياً مناسباً من جانب «دبي لصناعات الطيران» خلال 2020 والربع الأول من 2021، بما في ذلك امتلاكها لكلف تمويلية قوية وعدم تعرضها لخسائر إهلاك في أسطول الطائرات التابعة لها.

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