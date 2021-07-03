مفاجآت الصيف تنثر الفرح في دبــي

المصدر: (دبي - البيان)

انطلقت فعاليات الدورة 24 لمفاجآت صيف دبي، بعروض ترويجية رائعة، وفعاليات مبهجة رسمت البسمة على وجوه سكان دبي وزوارها، وشهدت أول 24 ساعة من الحدث الذي يمتد 10 أسابيع إقامة عروض إسقاط ضوئية مذهلة، بالإضافة إلى تخفيضات هائلة وعروض ترويجية رائعة تقدمها مراكز التسوق في أنحاء المدينة.

واستمتع زوار دبي فستيفال سيتي مول ودبي مول من الحاصلين على لقاح ضد «كوفيد 19»، والتزموا بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات مساء الخميس الماضي موعد انطلاق فعاليات مفاجآت صيف دبي،التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بعروض الإسقاط الضوئي والموسيقى المصممة خصيصاً لهذه المناسبة .

والتي أضاءت سماء دبي. فقد أقيم عرض «تخيّل» المميز وانعكست إضاءته على فندق إنتركونتيننتال القريب من دبي فستيفال سيتي مول، فيما شهد برج خليفة كذلك عرضاً رائعاً استمتع بمشاهدته الحضور، كما أتيحت فرصة لمن لم يتمكن من الحضور الاستمتاع برؤيته على شاشة التلفزيون، من خلال عرضه عبر بث مباشر.

وانطلقت العروض على نغمات أغنية «دبي كوكب آخر»، حيث جرى التنسيق بينها وبين عروض الإسقاط الضوئي بشكل مثالي لينتج عن ذلك عرض مذهل أسعد الجميع. وللعلم.

فقد صمم عروض الإسقاط الضوئي اثنان من الفنانين الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، هما كافيه أهنجران وماجد أحمد، وتضمنت العروض رسومات ملونة، وأنماطاً معقدة، وأحدث المؤثرات الخاصة، بالإضافة إلى الشعار الرسمي لمفاجآت صيف دبي، والذي تم عرضه على كل من المبنى الخارجي لفندق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي وبرج خليفة.

وولد ماجد أحمد في مدينة مكة المكرمة بالسعودية، وبدأ رحلته الفنية من خلال حبه للكتابة على الجدران قبل أن يطور أسلوبه الخاص في مجال الخط العربي وفن الشوارع. ووجد كافيه أهنجران الذي عمل في مجال الأزياء الفخمة وتجارة التجزئة في دبي لمدة 10 سنوات، الإلهام لأعماله الفنية في الأنماط الهندسية للطبيعة التي تربط كل شيء من حولنا.

وكان المتسوقون منشغلون باستكشاف مجموعة كبيرة من العروض والصفقات في أكبر مراكز التسوق وأكثرها شهرة. فقد قدم عرض 12 ساعة من التخفيضات في مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم، تخفيضات وصلت إلى 90 بالمئة، كما شارك في عرض موسم التخفيضات أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر قدمت تخفيضات تراوحت بين 25 و75 بالمئة.

وبالتزامن مع عرض 12 ساعة من التخفيضات، والذي بدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً يوم 1 يوليو، قدم سحب مليونير شير للعملاء الذين أنفقوا 300 درهم على الأقل وقاموا بمسح إيصال الشراء الخاص بهم باستخدام تطبيق شير، فرصة الدخول في سحب للفوز بمليون نقطة شير. وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 4 يوليو.

ومن جهة أخرى، استضافت فعاليات الافتتاح عرض «24 ساعة من التخفيضات الكبرى – نسخة الفنادق»، الذي يتم إطلاقه للمرة الأولى خلال مفاجآت صيف دبي، واستمر من الساعة 10 صباحاً من أول يوليو حتى 10 صباحاً من 2 يوليو.

حيث استمتع سكان دبي وزوارها بعطلاتهم الخاصة مقابل أسعار مخفضة للغرف، وكذلك تخفيضات على المأكولات والمشروبات، وتذاكر مجانية إلى مناطق الجذب السياحي في مختلف أنحاء المدينة وغيرها الكثير.

وتهدف مفاجآت صيف دبي التي تقام من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر، إلى دعم قطاعي السياحة والتجزئة في المدينة والمساعدة على تعزيز مكانة المدينة باعتبارها وجهة مثالية خلال فصل الصيف للعائلات سواء من داخل الدولة أم خارجها.

وتقدم «مفاجآت صيف دبي» مجموعة من فرص التجزئة الرائعة، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من التخفيضات والصفقات والعروض الترويجية الكبرى على كل شيء بدءاً من أحدث خطوط الأزياء العالمية، وحتى المجوهرات، والأجهزة الإلكترونية وغيرها الكثير. ويساهم الحدث في تعزيز مكانة دبي كوجهة آمنة.

حيث تلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات المشاركة في مفاجآت صيف دبي بإجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتقام دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي بالشراكة مع الرعاة وأصحاب المصلحة الرئيسيين مثل طيران الإمارات، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك رأس الخيمة الوطني، وماجد الفطيم، ومراس – دبي القابضة، وميركس، ونخيل مولز، وميركاتو مول، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي مول، وإعمار داون تاون، ودبي مارينا مول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز