«دانوب هوم» تطلق الكتالوج الإلكتروني للسيراميك والمطابخ والحمامات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «دانوب هوم» المتخصصة في مجال تأثيث المنزل، كتالوجها الإلكتروني للسيراميك والمطابخ والحمامات، الجديد كلياً لسنة 2021، وذلك في أكبر صالات عرضها بمنطقة البرشاء.

وتعرض «دانوب هوم» مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات التي تعمل على تحسين منزل عملائها من الأثاث الداخلي والخارجي والمفروشات وغيرها الكثير. وتعرض «دانوب هوم» أحدث منتجاتها من الحمامات، السيراميك والمطابخ كما تساعد عملاءها على التمتع بحياة أفضل. والكتالوج متوفر الآن ويعتبر سهل الاستخدام للغاية وبالتنسيق الإلكتروني المميز الذي يمكنك من خلاله استكشاف العديد من المنتجات على أي جهاز تريده.

وقال عادل ساجان، المدير الإداري لمجموعة «دانوب»: غالباً ما تكون الحمامات أكثر المناطق التي يغفل عنها الكثير منا في المنزل كما أن المطابخ لا تحصل على نفس درجة الاهتمام في التصميم كالمناطق الأخرى ولذلك ومع مجموعتنا الجديدة فإننا ندعو عملاءنا لرفع مستوى الاهتمام بهذه المناطق والاطلاع على مميزات التصميمات الهائلة المتوفرة في الكتالوج.

ويعتبر الكتالوج الإلكتروني لعام 2021 منصة شاملة بها كل ما يحتاج إليه العميل من تصميم حمامات فاخرة وكذلك استخدام السيراميك لتكوين تصاميم ديكور مميزة وصولاً إلى اختيار تجهيزات وتصاميم المطبخ المخصصة حسب احتياج العميل.

ويزخر الكتالوج الإلكتروني لدانوب هوم للسيراميك، المطابخ والحمامات لعام 2021 بمجموعة هائلة ومتنوعة من المنتجات التي تحمل علامتنا التجارية (ميلانو).

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