إطلاق أول مصعد متصل رقمياً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «كوني»، المتخصصة في مجال المصاعد والسلالم المتحركة، أول سلسلة مصاعد رقمية في العالم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتضمن مصاعد «KONE DX Class» الجديدة بنية اتصالات مدمجة، تمكّن المستخدمين من الاستمتاع بتجربة جديدة محسّنة تجمع أفضل الجوانب فيما يتعلق بالتصميم والتكنولوجيا والمواد والتطبيقات والخدمات الجديدة، وستتوفر هذه المصاعد في مختلف أسواق المنطقة، بدايةً من الإمارات.

وقال روبان بيلين، المدير الإقليمي لشركة «كوني» في الشرق الأوسط وأفريقيا: تلبي المصاعد الجديدة أحدث متطلبات عملائنا في المنطقة بذكاء، وتوفر المزيد من الراحة والأمان وسهولة الاستخدام، خصوصاً بعد تفشي جائحة «كوفيد 19»، وبالتزامن مع توسيع حلول البناء الذكية الرائدة لدينا. سنمكّن عملاءنا في الشرق الأوسط وأفريقيا من تخصيص الخدمات التي يوفّرونها للمستأجرين لديهم، إلى جانب تمكين المطورين العقاريين وشركات إدارة الأبنية من ترقية مبانيهم وتوفير قيمة كبرى للمشترين والمستأجرين المحتملين، عبر ضمان تجربة بناء متكاملة قادرة على التكيّف بسهولة مع مختلف المتغيرات.

وأضاف: إلى جانب ذلك، تشدد دول مجلس التعاون الخليجي حالياً على الاستدامة أكثر من أي وقت مضى، حيث تشكل مبادرات حماية البيئة وأهداف الاستدامة ودعم المباني الصديقة للبيئة جزءاً رئيسياً من الرؤية الخاصة بالتنمية في كل دولة. وتشارك شركة «كوني» هذه الدول الرؤية ذاتها، وتهدف إلى تحسين الحياة وزيادة الاستدامة في مختلف مدن العالم، الأمر الذي يظهر جلياً مع مصاعد «KONE DX Class» التي توفّر عدداً من الخيارات والابتكارات الجديدة في تصميمها، بما في ذلك الأسطح المضادة للبقع والخدش والبكتيريا، واستخدام المواد المستدامة لتلبية معايير المباني الصديقة للبيئة. نستجيب من خلال هذه المصاعد للتطور المستمر في المدن، وسنواصل تقديم تجارب جديدة للمستخدمين كي نساعدهم على الحفاظ على سلامتهم وصحتهم في منطقة تتطور فيها الحياة والتكنولوجيا بسرعة كبيرة.

وقال عزام المسايكة، العضو المنتدب للشركة في الإمارات وسلطنة عمان: «كوني» رائدة في مجال التحول الرقمي والحلول الذكية في المنطقة، ومع سلسلة «KONE DX Class»، أصبح بإمكان أي مبنى عادي التحول إلى مبنى ذكي، إلى جانب دعم المطوّرين وإدارات الأبنية على تحقيق التميّز والتمتع بثقة تامة في القطاع العقاري شديد الإشباع. كما تتيح الترقيات الجديدة حركة سلسة وفعالة للأفراد، ما يتوافق مع رؤية الإمارات 2030، حيث تسعى القيادة الإماراتية إلى تطوير بنية تحتية كافية ومرنة قادرة على احتضان النمو الاقتصادي المتوقع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز