«سامسونج» تفوز بجائزة دبي العالمية للجودة

المصدر: دبي - البيان

نالت «سامسونج الخليج للإلكترونيات» جائزة دبي العالمية للجودة، تكريماً لجهودها في الحفاظ على أعلى معايير المهنية على مستوى الممارسات المؤسسية والأداء التنظيمي. وتم تكريم الشركة خلال فعاليات الحفل الافتراضي لتوزيع جوائز التميز لقطاع الأعمال 2021، الذي نظمته اقتصادية دبي.

وحصلت سامسونج على هذه الجائزة ضمن فئة جوائز التميز لقطاع الأعمال لدورة 2020، بعد نجاحها في تسجيل نتائج متميزة على صعيد ممارسات الأعمال وخدمة العملاء، إلى جانب حرصها على الالتزام بالمعايير العالمية واتباع أفضل الممارسات المؤسسية الهادفة إلى توفير تجارب استثنائية للعملاء وإنجاز عملياتها وفقاً لمقاييس الأداء المتميز.

وقال سونغ هيون لي، رئيس شركة «سامسونج الخليج للإلكترونيات»: يمثل حصولنا على جائزة دبي العالمية للجودة إنجازاً نفخر به في سامسونج. ونتوجه بخالص الشكر والتقدير لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي على اختيارنا لنكون ضمن القائمة النهائية للفوز بالجائزة، ومن ثم تكريمنا على جهودنا التي نبذلها لضمان أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء.

ونؤكد في هذا الإطار حرصنا على مواصلة الالتزام بأعلى معايير التميز سواءً في الخدمات التي نقدمها أو على مستوى الأداء الذي تظهره فرقنا وعملياتنا، بما يتيح لنا تزويد عملائنا والمجتمع المحلي بأفضل التجارب وأحدث الابتكارات التي من شأنها تعزيز مكانة دبي والإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.

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