مفاجآت صيف دبي تنطلق بعروض مُبهرة وتخفيضات استثنائية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن «دبي فستيفال سيتي مول»، أحد مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم، عودة مفاجآت صيف دبي للعام الجاري، مع مجموعةٍ متنوعة من العروض ضمن مهرجان التسوّق المرتقب.

وبالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، افتتحت الوجهة الرائدة للتجزئة وتجارب التسوق والترفيه وتناول الطعام النسخة الرابعة والعشرين من الفعالية المحبوبة أمس الساعة 7:57 مساءً، مع عرض للإسقاطات الضوئية الأخّاذة على أنغام أغنية «دبي كوكب آخر»؛ إلى جانب عرض «تخيّل»، الحائز على رقمين قياسيين عالميين في موسوعة «غينيس»، الذي يوظّف «الليزر» والأضواء والنوافير وتقنية الإسقاط الضوئي في مشهد بصري يخطف الأنظار.

وتوفر نسخة 2021 من المهرجان مجموعةً متنوعةً من الحسومات والعروض الترويجية، إلى جانب باقةٍ مميزةٍ من التخفيضات والمفاجآت والجوائز، التي تقدمها أشهر متاجر التجزئة المشاركة في الفعالية ضمن «دبي فستيفال سيتي مول» بين 1 يوليو و4 سبتمبر 2021.

وستقدم وجهة التسوّق الرائدة للزوّار مزيداً من المزايا الإضافية، مثل السحب الأسبوعي للفوز بقسائم هدايا بقيمة 20 ألف درهم عند إنفاق 300 درهم أو أكثر، وختم جميع الفواتير من مكتب خدمة المتعاملين. وسوف تتزامن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2021 مع عيد الأضحى المبارك وموسم العودة إلى المدارس، مما سيوفر فرصةً استثنائيةً للضيوف لانتقاء هدايا العيد المميزة وشراء جميع المستلزمات المدرسية خلال المهرجان.

وسوف يحظى المتسوقون الصغار بنصيبهم من المرح خلال فعاليات مفاجآت صيف دبي، حيث سيقدم «دبي فستيفال سيتي مول» لهم مجموعةً من الأنشطة المميزة والمجانية في «فستيفال باي»، التي تتنوّع بين ملعب رملي بطابع شاطئي وسلسلة من ورش العمل المميزة والمخصصة للأطفال.

أما الراغبون بالحصول على جوائزٍ فورية خلال مفاجآت صيف دبي، فكل ما عليهم فعله هو شراء ما يحتاجونه من متاجر التجزئة في «المول» بقيمة 300 درهم وختم فواتير المشتريات في مكتب خدمة العملاء واجتياز 3 ألعاب مهارات، ليحظوا بفرصة الفوز بهدايا مميزة من متاجر التجزئة وقسائم هدايا مقدمة من «دبي فستيفال سيتي مول» تصل قيمتها إلى 2000 درهم.

تجارب استثنائية

وقال ديفيد هويسر، مدير إدارة الأصول لمجموعة مراكز تسوق الفطيم: «لطالما ركز «دبي فستيفال سيتي مول» على تزويد المتسوقين بأفضل التجارب الاستثنائية، ويسعدنا تحقيق ذلك مجدداً عبر إطلاق مهرجان مفاجآت صيف دبي لهذا العام بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وسوف نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في قطاع التجزئة خلال الفعالية لنضع بين أيدي ضيوفنا مجموعةً من أفضل عروض الإمارة وباقةً من الأنشطة الممتعة لجميع أفراد العائلة في مكانٍ واحد. كما نتطلع بشغف لاستقبال زوارنا في وجهتنا العالمية وتوفير تجاربٍ استثنائية تضمن لهم أقصى درجات المتعة خلال هذا الصيف».

إلى ذلك وقّعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أول من أمس اتفاقية تعاون مشترك مع شركة قرقاش لسيارات مرسيدس- بنز، وشركة «آي ديلز». وتم بموجب الاتفاقية إطلاق سحوبات تتضمن تقديم جوائز كبرى خلال أبرز حدثين في الإمارة وهما: مفاجآت صيف دبي، والاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وأقيم حفل حضره أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وشهاب قرقاش، المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش، والمدير التنفيذي لشركة «آي ديلز» جاد طبيلي.

سحوبات

وقامت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بإطلاق سحوبات «مرسيدس» الكبرى ضمن مفاجآت صيف دبي بالتعاون مع شركة «آي ديلز»، الشريك الرئيس لمفاجآت صيف دبي 2021، حيث إن «آي ديلز» هي منصة البيع الحصرية عبر الإنترنت، أما شركة قرقاش لسيارات «مرسيدس»، فهي المورّد الحصري للجوائز.

وسوف يتم إعطاء المشاركين في سحوبات «مرسيدس» الكبرى فرصة للفوز بسيارة «مرسيدس C200» جديدة بالكامل موديل 2021، بالإضافة إلى مبلغ 25000 درهم نقداً طوال موسم الصيف، وذلك عن طريق شراء قسيمة سحب من محطتي وقود «إينوك» و«إيبكو» ومتاجر «زووم» في جميع أنحاء دبي، أو عن طريق شراء «آي ديلز تي 2» عبر الإنترنت من خلال منصة «آي ديلز» الإلكترونية.

وبالإضافة إلى ذلك، اختارت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أيضاً «آي ديلز» كشريك حصري لاستضافة جائزة اليوم الوطني الإماراتي الكبرى، وهي سيارة «مرسيدس G63» الحصرية: إصدار اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، والمقدمة من شركة قرقاش الموزع الحصري لسيارات «مرسيدس بنز» في دبي والمناطق الشمالية.

جوائز كبرى

وقال أحمد الخاجة: «تقدم سحوبات «مرسيدس» الكبرى لسكّان دبي وزوّارها فرصة الفوز بجوائز كبرى خلال موسم الصيف الحالي. وتعد السحوبات امتداداً لتقاليد مفاجآت صيف دبي التي تهدف إلى منح أفضل الجوائز للمتسوقين من سعداء الحظ، حيث تقدم سيارة «مرسيدس C200» جديدة، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 25000 درهم، كما أنها تعتبر إضافة مهمة للحدث الذي يستمر على مدار 10 أسابيع تشمل العديد من عروض التجزئة، والمأكولات والمشروبات، وكذلك الفعاليات الترفيهية للعائلات. ونحن نشجع جميع المتسوقين على عدم تفويت الفرص التي تصنع ذكريات رائعة خلال موسم الصيف في دبي».

أجواء احتفالية

وقال شهاب قرقاش: «يشرفنا العمل مع اثنين من أفضل الشركاء لجعل الصيف في دبي أروع ضمن أجواء مليئة بالاحتفالات لا سيما ونحن نرى عودة الأعمال التجارية في العالم تدريجياً إلى سابق عهدها مرة أخرى».

توحيد الجهود

وقال جاد طبيلي: يشرفنا توحيد جهودنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومع شركة قرقاش بهدف العمل سوياً على هذه المبادرات. تواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عملها الدؤوب على تطوير هذه المهرجانات وجعلها أروع وأكثر جاذبية كل عام.

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