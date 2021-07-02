415 مليون دولار تجمعها منصة «كيتوبي» بدبي

المصدر: (دبي – رويترز)

أفادت منصة المطابخ السحابية كيتوبي بدبي أمس بأنها جمعت 415 مليون دولار من مستثمرين بينهم سوفت بنك في جولة تمويلية. والمطابخ السحابية تتولى تجهيز الأطعمة للتوصيل مستفيدة من التحول للخدمات الإلكترونية خلال أزمة فيروس كورونا.

وقالت كيتوبي: إن مستثمرين آخرين شاركوا من بينهم شركة شيميرا للاستثمار بأبوظبي ومنصة ديسرابت إيه.دي لرأس المال المخاطر، التابعة لشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي، وب. رايلي ومجموعة دوغوش التركية وشركة نكست بلاي كابيتال الأمريكية ونوردستار البريطانية.

وأوضحت في بيان أنها ستوجه «التمويل الجديد لتغذية توسعها المستمر في الشرق الأوسط ودعم دخولها أسواقاً جديدة مثل جنوب شرق آسيا، التي لديها سوق جذابة وسريعة النمو لتوصيل طلبات الطعام عبر الإنترنت».

وكانت رويترز قد أوردت أولاً أن صندوق رؤية 2 التابع لسوفت بنك يجري محادثات للاستثمار في كيتوبي وطرح مقترحاً لقيادة استثمار بنحو 400 مليون دولار في الشركة.

وقال البيان: إن الصفقة هي أول استثمار للصندوق في شركة مسجلة بالإمارات.

وبدأ عمل صندوق رؤية 2، الذي يستهدف جمع 108 مليارات دولار، بمبلغ 38 ملياراً من أموال سوفت بنك الخاصة.

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