16 ألف شكوى لمتعاملي الاتصالات في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تلقيها 16 ألف شكوى من متعاملي مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الأشهر الستة الأولى العام الجاري بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأظهرت بيانات إحصائية الهيئة، أمس، أن نصيب «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها بلغ 8732 شكوى في الفترة من يناير ويونيو، بينما بلغ عدد شكاوى شركة «دو» نحو 7271 شكوى.

وبلغ عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، 10 آلاف و843 شكوى خلال الأشهر الخمسة الأولى، استحوذت «اتصالات» على 5967 شكوى منها مقابل نحو 4876 شكوى لـ«دو».

وأظهرت البيانات أن نصيب «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها بلغ 7121 شكوى في الفترة من يناير وحتى مايو، بينما بلغ عدد شكاوى شركة «دو» نحو 5932 شكوى.

وأوضحت البيانات أنه تم إغلاق 84% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، فيما تم حل 13.2% من الشكاوى خلال فترة تزيد على 5 أيام عمل فيما تم حل 83.1% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، فيما تم حل 14.6% من الشكاوى في فترة تزيد على 5 أيام.

وفي العام الماضي تلقت الهيئة 32 ألفاً و531 شكوى، كان نصيب شركة «اتصالات» منها وصل إلى 18 ألفاً و414 شكوى مقابل نحو 14 ألفاً و117 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

وتتيح هيئة تنظيم الاتصالات، للمستهلكين الحق في الحصول على المعالجة الفعالة للشكاوى، وكذلك الحق في استلام إشعار بفترة لا تقل عن 28 يوماً قبل زيادة الأسعار أو أي تغيير في العقد أو في زيادة الأسعار، كما يحق للمستهلكين التعبير عن الاستياء من نتائج المرخص له بشأن شكاوى عن خدمات الاتصالات في الدولة وأيضاً الحق في رفع الشكوى إلى إليها، والحصول على فرصة لإنهاء العقد دون عقوبة قبل تنفيذ أية زيادة في الأسعار.

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