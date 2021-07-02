3 أشهرعلى انطلاق «إكسبو» وميسي يطلق ركلة بداية العد التنازلي

المصدر: (دبي - البيان)

تتأهب دبي لانطلاق فعاليات الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» والذي لم يعد يفصلنا عنه سوى 90 يوماً، فيما تواصل الإمارة حشد الطاقات للخروج بحدث يليق بإنجازات دبي. ويبلغ الحماس ذروته مع إطلاق نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي ركلة بداية العد التنازلي في مقطع فيديو جديد تم تصويره في ساحة الوصل.

وشارك فريق «إكسبو 2020 دبي»، مع أكثر من 1000 إعلامي محلي وعالمي، التفاصيل التقنية لنقل أحداثه للعالم، ابتداءً من أكتوبر المقبل، وذلك ضمن الإحاطة العالمية لوسائل الإعلام، والتي انعقدت فعالياتها على مدار يومين، وضمت ممثلين عن إكسبو ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية. يأتي ذلك، مع تبقي ثلاثة أشهر ليفتح «إكسبو» أبوابه للترحيب بالعالم.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: سيكون «إكسبو 2020 دبي»، حدثاً استثنائياً ملهماً، وفرصة للتواصل والتعارف بين شعوب العالم، ومنصة لمناقشة التحديات، والعمل على بناء مستقبل أفضل لبلدنا ومحيطنا العربي والإسلامي والعالم. سيكون للإعلام دور أساسي في إيصال رسالة إكسبو والتعريف به.

عملنا على تسخير أحدث التقنيات والخبرات في القطاع الإعلامي، لنسهل مهمة الإعلام الذي سيصلنا بالعالم، ويساعدنا على دعوته للعمل معاً، لرسم خارطة طريق لما هو قادم.

ومع وجود 191 دولة مشاركة وهيئات ومنظمات وشركاء، ومع ما يصل إلى 60 فعالية يومياً، سيكون «إكسبو 2020 دبي»، مصدراً ضخماً للأخبار، وبهدف تسهيل عمل الإعلاميين، سيوفر مركز إكسبو الإعلامي، أحدث التقنيات والمرافق العصرية، مع وجود فريق من الخبراء المتخصصين لدعم العمل الإعلامي.

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