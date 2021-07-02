مركز إعلامي ضخم على مساحة 10 آلاف متر مربع لتغطية إكسبو 2020

المصدر: (دبي - البيان)

جهز إكسبو مركزاً إعلامياً ضخماً، تصل مساحته إلى حوالي 10.000 متر مربع، موزعة على عدة طوابق، ضمن مبنى خاص، يقع بالقرب من ساحة الوصل، التي تشكل مركز الفعاليات الكبرى، والقلب النابض لإكسبو. والمركز مجهز بكل ما تحتاجه وسائل الإعلام المعتمدة والمسجلة مع إكسبو 2020، لتعمل انطلاقاً منه.

ومن المرتقب أن يصل عدد ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين لتغطية الحدث، إلى 20,000 شخص، وسوف يعمل مركز إكسبو الإعلامي، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، من السبت إلى الأربعاء، وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، يومي الخميس والجمعة.

ويقدم الحدث الكثير من الخدمات للإعلاميين، ومنها موقع «تواصُل» الإلكتروني، وهو أداة أساسية للتخطيط للزيارة.

كما ينقل لوسائل الإعلام أهم الأخبار والتحديثات عن التسهيلات والخدمات المقدمة، مثل إجراءات اعتماد وسائل الإعلام، والتصاريح الخاصة بها. كما يقدم موقع «تواصل»، أصولاً للمحتوى، تشمل نشرات إخبارية، وصوراً فوتوغرافية، ووسائط صوتية ومرئية، ومعلومات عن عمليات البث والتصوير.

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