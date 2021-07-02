«لولو هايبر ماركت» تفوز بجائزة «برنامج دبي للخدمة المتميزة»

المصدر: (دبي - البيان)

فازت مجموعة «لولو هايبر ماركت»، المتخصصة في تجارة التجزئة على مستوى الإمارات، بجائزة «برنامج دبي للخدمة المتميزة»، لعام 2021. وأعلنت اقتصادية دبي عن أسماء الفائزين بالجائزة خلال مراسم توزيع «جوائز دبي للتميز».

والتي أقيمت في دبي أخيراً. وتُعد «لولو هايبر ماركت»، هي سلسلة متاجر التجزئة الكبرى الوحيدة التي فازت بالجائزة هذا العام. ومن ضمن كبريات المؤسسات التي فازت بفئات مختلفة ضمن الجائزة «دبي مول»، «بنك رأس الخيمة»، «الشركة العربية للسيارات»، وغيرها.

ويجري اختيار الفائزين بجائزة «برنامج دبي للخدمة المتميزة»، بعد عام كامل من الفحص المنتظم والصارم، التسوق المخفي، استبيانات للعملاء، وبحث واسع النطاق، استناداً إلى معايير متنوعة، ومن أبرزها خدمة العملاء، النظافة، الصحة العامة، سلوكيات الموظفين، وتدابير السلامة، ضمن معايير أخرى.

وقال سليم ام ايه مدير مجموعة «لولو»: نعتبر التميز المؤسسي، عملية مستمرة، وأولوية قصوى لدينا. ويعمل كل فرد ضمن فرق العمل لدينا، على نحو يتسم بالحماس والكفاءة، لتقديم أفضل مستويات الخدمة والجودة لكل متسوق من متسوقينا، بالإضافة إلى شركاء الأعمال. ونتوجه بالشكر إلى اقتصادية دبي، وحكومة دبي، على تقديرهما لجهودنا بمنحنا هذا الشرف.

وأضاف: يُعد هذا الشرف بمثابة اعتراف بتميز الخدمات التي تقدمها مجموعة «لولو»، وبالتزامها حيال عملائها والمجتمع. وسيشجعنا فوزنا بالجائزة، على تحقيق أعلى درجات التميز في تزويد الملايين من متسوقينا في المنطقة، بتجربة تسوق على مستوى عالمي.

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