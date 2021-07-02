المصدر: (أبوظبي - وام )

حققت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني فوزاً مستحقاً بإعادة انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني خلال الانتخابات التي جرت على هامش أعمال الجمعية العمومية للمنظمة أمس.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة: إن إعادة انتخاب الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني يعكس المكانة المرموقة والثقة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني الإماراتي عربياً ودولياً، والذي أثبت رغم التحديات التي فرضتها الجائحة ديناميكيته ومرونته والتي مكنته من مباشرة التعافي السريع وتجاوز آثار هذه الأزمة.

وأشار إلى أن قيادة دولة الإمارات الرشيدة تسعى دائماً إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتولي دعم قطاع الطيران المدني في الدول العربية أهمية كبرى خاصة في الوقت الراهن الذي يفرض العديد من التحديات.

وأعرب عن فخره بنجاح مسيرة قطاع الطيران المدني ومكانته المميزة وبنيته التحتية المتطورة وأكد مواصلة مد جسور التعاون مع جميع الدول العربية والعمل على إنعاش اقتصاد المنطقة.

وعبر سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي جاء نتيجة الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات الرشيدة وتأكيداً على مكانة الدولة بوصفها محركاً رئيسياً ومتميزاً في هذا القطاع على الصعيدين العربي والدولي.

وأضاف: سنواصل دعم المنظمة والعمل مع رئيس المجلس التنفيذي المنتخب لدعم خططها الاستراتيجية والإدارية إلى جانب دعم الجهود الإقليمية والدولية من أجل تعافي قطاع الطيران المدني علاوة على دعم ورعاية مصالح الدول العربية لدى منظمة الطيران المدني الدولي وبناء الجسور والروابط التي تضمن مستقبلاً آمناً ومستداماً يسهم في ارتقاء قطاع الطيران المدني العربي إلى مكانة مرموقة عالمياً.

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