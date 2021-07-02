الأسهم تعزّز مكاسبها وتربح 12.7 مليار درهم

المصدر: دبي – عمرو عادل

عزّزت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة، أمس، أولى جلسات يوليو الجاري وآخر جلسات الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي نحو 12.7 مليار درهم مع استمرار تدفّق السيولة من قبل الأجانب والمؤسسات على الأسهم ذات الأخبار الإيجابية، لا سيما النظرة التفاؤلية حيال النتائج النصفية التي من المقرر إعلانها قريباً.

وصعد سوق دبي 0.21% إلى 2816.56 نقطة؛ بدعم رئيس من ارتفاع أسهم «البنوك»، فيما اقترب مؤشر سوق أبوظبي من مستوى 6900 نقطة، مرتفعاً 0.93% ليغلق عند 6899.27 نقطة بدعم أسهم «البنوك» و«الاستثمار» و«الاتصالات» و«التأمين» و«الخدمات».

واستقطبت الأسهم سيولة 1.33 مليار درهم، موزعة بواقع 1.22 مليار في «أبوظبي» و115.74 مليوناً في «دبي». وجرى تداول 218.9 مليون سهم، منها 142.77 مليوناً في «أبوظبي» و76.22 مليوناً في «دبي»، عبر تنفيذ 6100 صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع «البنوك» 0.6%، وزاد «الخدمات» 0.75%، ونما «النقل» 1.3%. فيما تراجع «الاستثمار» 0.2%، و«العقار» 0.28%، و«الاتصالات» 1.7%.

وتصدّر الارتفاعات سهم «أمانات» 3.12%، و«العربية للطيران» 1.5%، و«أرامكس» 1.3%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.3% و«دبي الإسلامي» 0.2%، فيما تراجع «أملاك» 2.4% و«مصرف عجمان» 1.92% واستقر «إعمار العقارية» عند مستوياته السابقة.

وتصدر «إعمار مولز» النشاط 26.6 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بـ21.72 مليوناً. وحقق «أمانات» أكبر ارتفاع 3.12%، فيما كان «السلام» الأكثر انخفاضاً 8.6%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 9.45 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وعزّز ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع «البنوك» 0.4%، وصعد «الاستثمار» 3.24%. وارتفع «الاتصالات» 0.9%، وزاد «الخدمات» 0.2%، فيما تراجع «العقارات» 0.73% و«الصناعة» 0.74% و«السلع الاستهلاكية» 2.1%. وهيمن «العالمية» على النشاط، مستقطباً 324.9 مليون درهم، تلاه «ألف ظبي» المدرجة مطلع الأسبوع الجاري 266.45 مليوناً.

وحقق «رأس الخيمة للأسمنت» أكبر ارتفاع 10.7%، فيما كان «أبوظبي لمواد البناء» الأكثر انخفاضاً 9.7%. ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 120.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع.

المؤسسات

وعمدت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار49.5 مليون درهم، منها 12.29 مليوناً في «دبي» و37.25 مليوناً في «أبوظبي»، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 49.5 مليوناً، منها 12.29 مليوناً في «دبي» و37.25 مليوناً في «أبوظبي».

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