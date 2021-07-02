115 % نمو تداولات «دبي للذهب والسلع» خلال يونيو

المصدر: (دبي - البيان)

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع معدل اهتمام شهري مفتوح 226,406 عقداً خلال يونيو الماضي.

وفي سياق تعزيز مكانتها بتداول المشتقات في المنطقة، سجّلت عقود الفضة الآجلة في البورصة أداء قوياً خلال يونيو المنقضي، مع نمو أحجام التداول %115 منذ بداية العام وحتى الآن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما واصلت العقود الآجلة للروبية الباكستانية التي أطلقتها البورصة أخيراً، النمو خلال يونيو لتسجل تداول 854 عقداً بقيمة 10.95 ملايين دولار.

توسيع الفرص

وقال لِس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «شهد شهر يونيو استمرارية في الاهتمام بالعقود الآجلة للروبية الباكستانية، مع تطلع المشاركين في السوق إما إلى التحوّط أو لتوسيع فرصهم للتداول في السوق الباكستانية.

فيما واصلت عقود الفضة الآجلة أيضاً تسجيل ارتفاع قوي في أحجام تداولاتها، واستمرت شعبيتها في النمو على مدار العام. وسوف تواصل بورصة دبي للذهب والسلع التركيز على تزويد أعضائنا بمجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة لإدارة مخاطرهم بشكل فعّال، ولهذا السبب قمنا أخيراً بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية».

تفاهم مع السودان

وكانت بورصة دبي للذهب والسلع قد وقعت خلال يونيو الماضي مذكرة تفاهم مع سلطة تنظيم أسواق المال في السودان؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي على صعيد تداول منتجات الذهب في السودان. وتتضمن المذكرة على أسس تعاون المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل المعرفة حول تداول الذهب.

«دبي للمقاصة» تقدّم خدماتها في سنغافورة

إلى ذلك، حصلت شركة دبي لمقاصة السلع، شركة التقاص المركزي الرائدة في المنطقة والمملوكة بالكامل من قبل بورصة دبي للذهب والسلع، أخيراً على اعتماد سلطة النقد في سنغافورة، التي تمثل البنك المركزي للبلاد وهيئة التنظيم المالي فيها، كشركة مقاصة مرخصة. وستقدم الشركة بموجب هذا الاعتماد خدمات المقاصة للبنوك والمؤسسات المالية الموجودة في سنغافورة، بالتوازي مع تطلعات بورصة دبي للذهب والسلع إلى توسيع خدماتها ومنتجاتها في جميع أنحاء المنطقة الآسيوية.

كما تواصل بورصة دبي للذهب والسلع العمل على تطوير مشتقات وسلع موافقة للشريعة والمبادئ الإسلامية، بالإضافة إلى تعزيز شعبية عقد الذهب المتوافق مع الشريعة الإسلامية مع توقيعها مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية في أبريل الماضي.

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