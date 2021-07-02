4.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت تصرفات عقارات دبي في الأسبوع الماضي 4.5 مليارات درهم، حيث شهدت دائرة الأراضي والأملاك تسجيل 1440 مبايعة بـ 3.09 مليارات منها 119 مبايعة للأراضي بـ 845.1 مليوناً و1321 مبايعة للشقق والفلل بـ 2.25 مليار، وبلغت قيمة الرهونات 1.23 مليار.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 125 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 316 مبايعة بقيمة 311 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 132 مبايعة بقيمة 298 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 101 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.23 مليار درهم منها 75 رهونات أراضٍ بقيمة 332.04 مليون درهم و381 رهونات فلل وشقق بقيمة 896.3 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القوز الرابعة بقيمة 139 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 123 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 124 هبة بقيمة 229.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 46 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 33 مليون درهم.

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