«طيران الإمارات» توفر عروض سفر لوجهات أوروبية لا تتطلب حجراً صحياً

المصدر: دبي - البيان

كشفت «طيران الإمارات»، عن توفير فرص أوسع أمام المواطنين والمقيمين في الإمارات، للسفر إلى وجهات شهيرة في أوروبا، خلال فترة الصيف، من دون الحاجة إلى حجر صحي عند الوصول.

وتستعد الناقلة، بالتوازي مع فتح ألمانيا والنمسا وسويسرا أبوابها أمام السياح، إلى مساعدة المسافرين على تحقيق أقصى استفادة من عطلاتهم الصيفية، وذلك من خلال إطلاق عروض سعرية على أسعار التذاكر، ومزيد من الرحلات إلى وجهات في هذه الدول الثلاث.

ويمكن للمسافرين من الإمارات، حاليا، الاختيار من ما يزيد على 30 مدينة، من دون الحاجة إلى حجر صحي عند الوصول، لقضاء عطلاتهم الصيفية، والاستفادة من أسعار خاصة عند الحجز عبر الموقع الشبكي «emirates.com». ويستفيد المسافرون أيضاً من برامج الإمارات للعطلات بأسعار مخفضة. وقد تم تمديد فترة العروض حتى 11 يوليو 2021، للسفر حتى 28 فبراير 2022.

وتنصح «طيران الإمارات»، المسافرين من الدولة، مراجعة متطلبات الدخول، وتقديم المستندات اللازمة للدخول إلى النمسا وألمانيا وسويسرا.

والحصول على معلومات أكثر من موقع طيران الإمارات الشبكي. وتضع الناقلة صحة وسلامة عملائها على رأس سلّم أولوياتها، وتطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة، في كل خطوة من الرحلة.

اتفاقية تجارية

من جانب آخر، أعلنت «طيران الإمارات»، عن توقيع اتفاقية تجارية مع شركة «ترافلبورت»، لإعفاء وكالات السفر التابعة لـ «ترافلبورت»، من الرسوم الإضافية للناقلات الجوية، على الحجوزات عبر أنظمة التوزيع العالمية، التي سيتم طرحها اعتباراً من 1 يوليو 2021. كما أعلن الطرفان عن اتفاقية جديدة طويلة الأجل، لاعتماد قدرات التوزيع الجديدة في طيران الإمارات، عبر منصة الجيل التالي لترافلبورت «ترافلبورت بلاس»، وتمديد اتفاقية تكنولوجيا المعلومات القائمة.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: يسرنا توقيع اتفاقيات رئيسة مع «ترافلبورت»، التي من شأنها الارتقاء بشراكتنا الممتدة لعقود إلى المستوى التالي.

وسوف تسهم هذه الاتفاقيات، مدعومة بالإطلاق الأخير لترافلبورت بلاس، في ترسيخ مكانة «طيران الإمارات»، كالخيار الأول للمسافرين الذين يرغبون في الحصول على عروض مخصصة للغاية، والسفر إلى أفضل الوجهات حول العالم. وستواصل «طيران الإمارات» و«ترافلبورت»، العمل معاً في المستقبل، على مزيد من حلول السفر، التي ستوفر لشركائنا في مجتمع السفر خدمات أفضل.

واعتباراً من 1 يوليو، ستتم ترقية شبكة «ترافلبورت» العالمية لشركاء وكالات السفر تلقائياً، إلى قناة مخصصة، تتيح الوصول إلى المحتوى دون تكلفة إضافية. وستستمر الوكالات أيضاً في الاستفادة من تجربة غنية بالرسوم البيانية، عند البحث أو الحجز مع طيران الإمارات.

بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مزيد من العروض، وذلك بفضل التمديد طويل الأجل لاتفاقية الناقلة القائمة حالياً، والتي تتيح استخدام أداة المحتوى الغني، والعلامة التجارية لشركة «ترافلبورت».

وكجزء أيضاً من الاتفاقية، سوف تتمكن الوكالات التابعة لترافلبورت، من الوصول السهل إلى محتوى وخدمات قدرات التوزيع الجديدة لطيران الإمارات، عبر «ترافلبورت سمارت بوينت»، وواجهة برمجة تطبيقات «رست فول»، و«جيسون»، بمجرد توقيع الوكالات اتفاقيات قدرات توزيع جديدة مع الطرفين.

وتواصل «طيران الإمارات» و«ترافلبورت»، تطوير الحل التقني لقدرات التوزيع الجديدة لوكالات السفر في جميع أنحاء العالم، وهما الآن في طور تطوير ميزات ووظائف متطورة، سيتم طرحها تدريجياً عند الانتهاء منها.

كما ستواصل «ترافلبورت»، تزويد «طيران الإمارات» بتقنياتها الرائدة في مجال التسعير وشراء تذاكر السفر، وإعادة الحجز، لدعم الناقلة في تقديم خيارات شراء وإعادة حجز المتقدمة، ضمن قنوات المبيعات الخاصة بها.

من جهته، قال جيسون كلارك الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية في «ترافيل بارتنرز»: تؤكد هذه الاتفاقيات، إصرار «ترافلبورت» و«طيران الإمارات»، على إعادة ابتكار حلول السفر، ودفع الحدود. ومن خلال رؤية مشتركة للمستقبل، سيستمر تعاوننا الطويل الأمد في التطور، يوماً بعد يوم. ونتطلع معاً إلى توفير أفضل العروض والتجارب للمسافرين هذا الصيف.

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