«إعمار للتطوير» تعتزم إطلاق مشروع جديد في «دبي هيلز استيت»

المصدر: دبي - البيان

تعتزم «إعمار للتطوير» إطلاق مشروع «دبي هيلز فيستا / ماجستيك فيستاس»، في إطار شراكة استراتيجية تجمع الشركة بـ «أوتوموبيلي لامبورغيني».

وسيضم المشروع 40 فيلا حصرية فاخرة لتمثّل أحدث إضافة من الفلل إلى مجمّع دبي هيلز استيت الراقي. وستتيح الفلل لمالكيها الاستمتاع بتصاميم استثنائية فريدة من نوعها تستقي الإلهام من أوتوموبيلي لامبورغيني.

وسيكون دبي هيلز فيستا بمثابة تحفة فنية عمرانية يحتضنها مجمّع دبي هيلز استيت. المشروع هو قيد الإنشاء حالياً ويتوسط المنازل الخاصة الراقية المتواجدة ضمن المجمّع، وسيتم تشييده خصيصاً ليكون الوجهة المثالية للباحثين عن أسلوب معيشة استثنائي.

وتستقي التصاميم الداخلية والخارجية للفلل الإلهام من التصاميم والملامح التي تشتهر بها الشركة الإيطالية الرائدة في تصنيع السيارات الرياضية فائقة الأداء، إذ يحفل الطراز المعماري والتصميم الداخلي والتنسيقات الداخلة في تشييد الفلل بالخطوط والعناصر والنماذج التي تقترن بفخامة وتصميم طرازات سيارات لامبورغيني الرياضية فائقة الأداء.

كما أن التصميم Y الظاهر في القطع الخارجية للسيارات ومصابيحها الأمامية وتشطيباتها الداخلية قد تمّت إضافته بعناية إلى تنسيقات الغرف وتجهيزات الإضاءة والجدران وكسوة الأرضيات، فضلاً عن الشكل السداسي الذي لطالما تفرّد به تصميم سيارات لامبورغيني لعقود عدّة.

وتم استخدام أحدث المواد وأكثرها فخامة في التصاميم العصرية الراقية للفلل مع إيلاء عناية فائقة بأدق التفاصيل وتوفير مرافق وسبل راحة عالية الجودة لضمان تمتّع المقيمين في الفلل بأسلوب معيشة عصري وفخم.

وعلاوةً على ذلك، سيكون بمقدور المقيمين تجهيز فللهم بقطع أثاث مصنّعة من قبل أوتوموبيلي لامبورغيني وتحمل علامتها التجارية، بالاستفادة من باقات منسّقة في الديكور الداخلي يُمكن شراؤها مقابل تكلفة إضافية.

وسيتمتّع المقيمون بإمكانية وصول سهلة وميسرة إلى أهم الطرق والشوارع في المدينة فضلاً عن المستوى المعزز من الأمن والسلامة، ناهيك عن الباقة المتميزة في خدمات إدارة العقارات.

والتي تشتهر بها إعمار العقارية. يتيح المشروع وصولاً سهلاً إلى الوجهات الترفيهية ومنافذ التجزئة الكائنة في دبي هيلز استيت، إلى جانب الوجهات المخصصة للعائلة مثل دبي هيلز بارك ومشروع دبي هيلز مول المرتقب افتتاحه في الربع الأول من 2022.

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