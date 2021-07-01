شراكة بين «البيادر» و«أرامكس» لتعزيز سلاسل التوريد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «البيادر إنترناشيونال»، المتخصصة في مجال تصنيع وتوريد حلول تغليف المواد الغذائية ومنتجات التنظيف لأغراض عديدة بأسلوب مبتكر ومستدام، عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «أرامكس»، المزوّد العالمي لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، بهدف توسيع سلسلة التوريد الإقليمية لمنتجات تغليف المواد الغذائية.

وتؤكد اتفاقية الشراكة هذه، حرص «البيادر إنترناشيونال» المستمر على تأسيس سلسلة قوية وفعالة، لتوريد منتجات تغليف المواد الغذائية، والتي تسجل معدلات طلب مرتفعة للغاية. وستسهم الاتفاقية أيضاً في تعزيز قدرات الشركة في قطاع التجارة الإلكترونية، وستضمن إتمام مرحلة توصيل البضائع للوجهة النهائية بسرعة، وفي الوقت المحدد للعملاء من الشركات والأفراد، على حد سواء.

وقال نضال حداد، الرئيس التنفيذي لشركة «البيادر إنترناشيونال»: وجهنا تركيزنا خلال الأشهر الماضية، على تطوير قدراتنا الصناعية، عبر افتتاح مصانع جديدة، وتوسيع منشآتنا. وحرصنا أيضاً على توسيع رقعة حضورنا في قطاع البيع بالتجزئة، من خلال إضافة متاجر جديدة إلى شبكتنا. وتندرج جميع هذه الخطى، في إطار التزامنا الجاد والمستمر بتطوير خدماتنا، لتلبية احتياجات عملائنا المتنامية.

لذلك، نستثمر اليوم في تحسين عملياتنا اللوجستية، وسلاسل التوريد التي نعمل ضمنها، لنتمكن من تحقيق أقصى فائدة ممكنة من قدرات التجارة الإلكترونية. وبذلك، فإن هذه الشراكة ستمكننا من الاستفادة من إمكانات «أرامكس» التقنية واللوجستية، لخلق المزيد من القيمة، وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا.

وأضاف: في ضوء تركيز الإمارات على تأسيس منظومتها الصناعية وتنويع اقتصادها، فإن تطوير سلسلة التوريد اللوجستية الشاملة للمنتجات التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، يعتبر أولوية استراتيجية قصوى. لذلك، نبذل جهوداً حثيثة لتحقيق هذا الهدف، الأمر الذي يبدو جلياً في اتفاقيتنا الاستراتيجية مع «أرامكس»، والتي ستثمر في تنمية أعمالنا وتعزيز الصادرات.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، ستعمل «أرامكس» على دعم عمليات التجارة الإلكترونية لشركة «البيادر إنترناشيونال»، وستسهم بتوسيعها، وستكفل تحسين سلسلة التوريد الموجهة للشركات، بدعم من مرافق «أرامكس» وخبراتها. وسيعمل الجانبان أيضاً على تطبيق أحدث التقنيات في إدارة سلسلة التوريد.

من جانبه، قال أحمد مرعي مدير عام شركة «أرامكس» في الإمارات: باعتبارها لاعباً رائداً في القطاع، تواصل «أرامكس» تركيزها على تطوير وتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية.

ولا شك أن شركة «البيادر إنترناشيونال»، أثبتت موثوقيتها في قطاع تغليف المنتجات الغذائية، عبر تأسيس قدراتها الصناعية في الإمارات، لذلك، ستعمل هذه الشراكة على تعزيز سلسلة التوريد، وستقدم مزيداً من القيمة للاقتصاد الوطني، تزامناً مع دعم جهود التوسع الإقليمية للشركة.

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