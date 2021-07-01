افتتاح متجر لـ «كارفور» في «جميرا بارك إيست بافيليون»

المصدر: دبي - البيان

كشفت «جميرا بارك»، إحدى أرقى المجمّعات السكنية التابعة لـ «نخيل»، عن إطلاق المرحلة الأولى من مركز «جميرا بارك إيست بافيليون»، بافتتاح «كارفور» رسمياً. وسيضم هذا المركز المجتمعي الجديد، مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة الشهيرة ومنافذ بيع المأكولات والمشروبات، والتي من المقرر افتتاحها في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.

ويحتل المركز المجتمعي «جميرا بارك إيست بافيليون» موقعاً استراتيجياً في «ديستريكت 7» بالقرب من شارع الورود، كما يتميّز بوجود موقف سيارات يتسع لركن 150 مركبة، في حين سوف يوفر وجهة تسوق جديدة تضم متاجر بيع بالتجزئة ومطاعم لخدمة القاطنين في «جميرا بارك» وغيرها من المجمّعات السكنية المجاورة.

وسيضمن متجر «كارفور» وصول السكان بسرعة وسهولة إلى جميع احتياجاتهم المنزلية اليومية، وسوف يستضيف «ذا بافيليون» مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة، حيث من المتوقع افتتاحها في الربعين الثالث والرابع 2021.

وقالت غايل سانجستر، مديرة إدارة الأصول في «نخيل»: يُعتبر هذا المشروع الأول من بين العديد من عمليات الإطلاق المقبلة المشوّقة التي خططنا لها لهذا العام، بدءاً من (جميرا آيلاندز كلوب) الذي تم تجديده وافتتاحه مؤخراً، وكذلك الأمر بالنسبة لـ(ند الشبا بافيليون) المقرر افتتاحه في أغسطس المقبل. وتعكس هذه الوجهات الجديدة، التزامنا المتواصل بتقديم مناطق جذب ومرافق وخدمات بهدف تلبية احتياجات مجمّعاتنا السكنية في مختلف أنحاء دبي.

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