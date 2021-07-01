«ذا بانكر»: «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» ضمن أكبر 100 بنك في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

اختير بنكا «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» ضمن قائمة أكبر 100 بنك على مستوى العالم في 2021، والتي نشرتها أخيراً مجلة «ذا بانكر» الشهرية البريطانية المتخصصة في شؤون المال، الأعمال والمصارف.

وتُصنف القائمة أكبر بنوك العالم استناداً إلى قيمة رأس المال الأساسي «رأس المال فئة 1» الذي يمتلكه كل بنك، باعتباره المقياس الرئيسي للقوة المالية المتوافرة للبنك وملاءته المالية.

وصُنّف «بنك أبوظبي الأول» في المركز الــ 94 عالمياً. وأفادت «ذا بانكر» في التقرير المُرفَق بالقائمة بأن قيمة رأس المال الأساسي الذي يمتلكه «بنك أبوظبي الأول» يبلغ 21.172 مليون دولار.

وجاء «بنك الإمارات دبي الوطني» في المركز الــ 95 عالمياً، وبلغت قيمة رأسماله الأساسي 21.104 مليون دولار.

وكانت صدارة القائمة من نصيب البنك الصناعي التجاري الصيني «آي سي بي سي»، وبلغت قيمة رأسماله الأساسي 440 مليار دولار.

وجاءت ثلاثة بنوك صينية أخرى في المراكز من الثاني إلى الرابع، وهي على التوالي: «بنك التعمير الصيني»، وقيمة رأسماله 362 مليار دولار، «البنك الزراعي الصيني»، وقيمة رأس ماله 336 مليار دولار، و«بنك الصين»، وقيمة رأس ماله 305 مليارات دولار.

وكان المركز الخامس من نصيب بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأمريكي، الذي بلغت قيمة رأس ماله الأساسي 235 مليار دولار.

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