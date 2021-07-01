طفرة سفر عبر مطار دبي

المصدر: دبي – البيان

تتأهب طيران الإمارات، للتعامل مع طفرة سفر تشمل أكثر من 450 ألف مسافر من وإلى دبي، عبر المبنى 3 في مطار دبي الدولي، خلال الأسابيع المقبلة، على أكثر من 1600 رحلة.

ومن المتوقع أن يكون يوما 2 و9 يوليو 2021، الأكثر كثافة في الحركة، مع بدء تزايد حركة الركاب من اليوم وحتى 12 يوليو، وسيصل نحو 100 ألف مسافر، إلى دبي على رحلات طيران الإمارات، لبدء عطلاتهم الصيفية خلال المدة ذاتها. ويستمتع عملاء طيران الإمارات، بتجربة مطار تضمن راحتهم وسلامتهم، حيث توفر الناقلة مساراً بيومترياً متكاملاً، وتقنية إنهاء إجراءات السفر من دون تلامس، والتحقق الرقمي لمتطلبات «كوفيد 19» الطبية قبل السفر.

وستقوم طيران الإمارات، اعتباراً من يوليو الجاري، بدمج تطبيق الحصن مع أنظمتها، لإنهاء إجراءات السفر، وتوسيع نطاق تكاملها الحالي مع هيئة الصحة بدبي، ما يتيح لعملائها المسافرين من الإمارات، الاستفادة من التحقق الرقمي السريع والمريح لسجلات «كوفيد 19» الطبية، بغض النظر عن المكان في الدولة، الذي أكملوا فيه التطعيم، وأجروا اختبارات PCR والأجسام المضادة. وستعيد طيران الإمارات، فتح صالة الدرجة الأولى في الكونكورس B، اعتباراً من اليوم، لتلبية الطلب المرتفع من قبل العملاء.

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