143.5 مليار درهم صفقات تاريخية لعقارات دبي النصفية

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

سجل سوق عقارات دبي أحجام تداولات عقارية تاريخية خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت 143.5 مليار درهم، قيمة 39.779 معاملة تنوعت بين صفقات بيع ورهن وهبة .

وكانت حصة مبيعات السوق العقاري من الإجمالي أكثر من 61.6 مليار درهم وثقتها دائرة الأراضي والأملاك عبر 27245 صفقة بيع وشراء، فيما بلغت حصة الرهون العقارية من الإجمالي 70.2 مليار درهم عبر 10829 صفقة تمويل في حين بلغت حصة الهبات العقارية من الإجمالي أكثر من 11.7 مليار درهم عبر1705 معاملات هبة.

وتلعب جملة من الأسباب في وصول أحجام التداولات العقارية في السوق إلى مستويات أداء قياسية غير مسبوقة وتسجل لأول مرة في تاريخه، ويأتي الدعم الذي توليه السلطات العليا في الإمارة للسوق العقاري في تحديث البنية التشريعية الحامية لحقوق المستثمرين في مقدمة تلك الأسباب فضلاً عن النقلة النوعية التي أنجزتها دائرة الأراضي والأملاك في تنظيم السوق وإضفاء المزيد من الشفافية على تعاملاته.

والنضج الذي يصاحب سلوك المستثمرين عموماً على صعيد الاستثمار العقاري، والمطورين خصوصاً في طريقة تعاطيهم لاستحقاقات السوق ومتطلباته والتنافس العادل فيما بينهم في تقديم سلعة عقارية بأسعار موضوعية وبجودة عالية، هذا غير المحركات الاقتصادية والحوافز التي أثمرت عنها برامج الدعم الحكومي والتعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، والتعديلات الجوهرية على تأشيرات العمل والسياحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز