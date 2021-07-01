«دبي لصناعات الطيران» تسترد سندات قبل موعدها

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» أمس أنها سلمت إشعاراً بالاسترداد المبكر إلى حاملي السندات الممتازة للشركة والبالغة قيمتها 800 مليون دولار وتشكل ٪4.50 وتستحق الدفع عام 2022 «سندات ٪4.50»، والسندات الممتازة البالغة قيمتها 1000 مليون دولار وتشكل ٪5 وهي مستحقة الدفع عام 2024 («سندات ٪5»، إلى جانب «سندات ٪4.50»).

ومن المقرر أن يتم استرداد السندات 2 أغسطس 2021. وكان المبلغ الأساسي المستحق للسندات حتى تاريخ إشعار الاسترداد حوالي 1.25 مليار دولار.

وسيتم استرداد الملاحظات وفقاً لشروط وأحكام العقد المعمول به بسعر استرداد يساوي ٪100.000 من المبلغ الأساسي لسندات ٪4.50 و٪102.500 من المبلغ الأساسي لسندات ٪5 بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت. ويعتبر بنك Wells Fargo Bank, N.A. الجهة الوصية ووكيل الدفع للسندات وتم وصف شروط الاسترداد بمزيد من التفصيل في إشعار الاسترداد.

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