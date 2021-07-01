انطلاق «جواهر الإمارات» بمشاركة 100 عارض

المصدر: الشارقة- البيان

افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس فعاليات النسخة الثانية من معرض «جواهر الإمارات»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة على مدار أربعة أيام تحت شعار «بريق الجمال»، وسط مشاركة أكثر من 100 عارض من مختلف إمارات الدولة.

وتجوّل سموه في أرجاء المعرض حيث التقى عدداً من العارضين ومسؤولي الأجنحة الوطنية ومصممي المجوهرات، واستمع إلى شرح حول واقع صناعة الذهب والمجوهرات وأبرز التحديات التي يواجهها خلال أزمة كورونا. كما اطلع على أحدث التشكيلات والمشغولات الذهبية وآخر خطوط الموضة والتصاميم.

مصممون إماراتيون

وتفقد سموه منصة المصممين الإماراتيين التي تضم عدداً من المصممين الذين يعرضون أحدث مجموعاتهم المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية، ويحظون بدعم من غرفة الشارقة في إطار حرصها وجهودها المستمرة لدعم رواد الأعمال والترويج لهم في كافة المعارض والأحداث المتخصصة. وتابع سموه عرضاً مرئياً حول فكرة المهرجان.

دعم صناعة المعارض

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، حرص غرفة الشارقة على دعم صناعة المعارض وتطويرها لتعزيز مكانة إمارة الشارقة كواحدة من أهم المدن الرائدة في هذا القطاع، وذلك انطلاقاً من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

فرصة

أشار سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق إلى أن الحدث يوفر فرصة الفوز بطقم ألماس وخاتم من الذهب الأبيض مرصع بالألماس من سالم الشعيبي للمجوهرات، مع جانب سحوبات يومية على هاتف أيفون 12 برو وقسائم شرائية يومياً بـ 2000 درهم.

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