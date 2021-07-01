طيران الإمارات تتوقع 100 ألف مسافر على رحلاتها إلى دبي

المصدر: دبي- البيان

تتأهب طيران الإمارات، للتعامل مع أكثر من 450 ألف مسافر من وإلى دبي، وعبر المبنى 3 في مطار دبي الدولي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أكثر من 1600 رحلة.

ومن المتوقع أن يكون يوما الجمعة 2 و9 يوليو الجاري، الأكثف حركةً، مع بدء تصاعد حركة الركاب حتى 12 يوليو. وتشير التقديرات إلى أن نحو 100 ألف مسافر سيصلون إلى دبي، على رحلات طيران الإمارات، لبدء عطلاتهم الصيفية خلال المدة ذاتها.

وتقف جميع مرافق طيران الإمارات ومطار دبي الدولي، على أهبة الاستعداد لإدارة الطفرة في حركة الركاب، مع الالتزام بتدابير وبروتوكولات السلامة، أثناء انتقال العملاء عبر المبنى 3. ولا تدخر طيران الإمارات وشركاؤها، أي جهد، لجعل تجربة المطار في غاية السلامة والأمان، بالإضافة إلى توفير التقنيات غير التلامسية الرائدة في الصناعة والرحلات البيومترية.

بروتوكولات

وتتضمن بروتوكولات السلامة، تقنيات تنظيف حديثة للمناطق ذات الازدحام الشديد، مثل المقاعد وأطراف السلالم المتحركة والأسطح في صالات طيران الإمارات الخاصة، وتدابير التباعد الاجتماعي، من خلال علامات الأرضية واللافتات الإرشادية، بالإضافة إلى إشراف موظفي طيران الإمارات، الذين يديرون تدفق حركة الركاب بأمان، ومحطات تعقيم لليدين، وحواجز زجاجية على الكاونترات وفي الصالات.

وتنصح طيران الإمارات عملاءها، بضرورة الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من مواعيد مغادرة رحلاتهم، لتجنب أي تأخير، نتيجة لكثافة حركة المركبات إلى المبنى 3، مع ما قد ينجم عنه تفويت فرص الالتحاق بالرحلات.

كما يتعين على العملاء أيضاً، مطالعة أحدث متطلبات السفر إلى وجهاتهم المحجوزة، والنماذج أو شهادات التطعيم أو اختبارات PCR السلبية المطلوبة، وذلك من خلال الرابط Emirates Travel Hub، الذي يحتوي على أحدث المعلومات لكل دولة على شبكة خطوط طيران الإمارات.

وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب، قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء إجراءات السفر في المطار، قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وتغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون، لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم عبر الإنترنت، خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة. كما يجب عليهم زيارة كاونترات إنهاء إجراءات السفر في المطار، للحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة، والتحقق من المستندات المطلوبة في كل وجهة.

وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح المسافرون بالوجود عند بوابات الصعود إلى الطائرات، قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون، لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.

تقنية

ويستمتع عملاء طيران الإمارات بتجربة مطار تضمن راحتهم وسلامتهم، حيث توفر الناقلة مساراً بيومترياً متكاملاً، وتقنية إنهاء إجراءات السفر من دون تلامس، والتحقق الرقمي لمتطلبات «كوفيد 19» الطبية قبل السفر. وتسعى الناقلة باستمرار، إلى إطلاق تقنيات وخدمات تسهل تجربة الركاب، وتقلل زمن الانتظار، مع إعطاء الأولوية للسلامة والكفاءة.

ويتمكن المسافرون من التحكم بالأجهزة الذاتية لتسليم الحقائب، باستخدام أجهزتهم الشخصية المحمولة، من دون الحاجة إلى لمس الشاشات، ما يوفر تجربة آمنة ومريحة لهم في المطار.

وتتيح الأكشاك للعملاء، إنهاء إجراءات السفر، واستخراج بطاقات الصعود إلى الطائرة، واختيار مقاعدهم، وتسليم الحقائب، ودفع أثمان المشتريات الإضافية، مثل رسوم الأمتعة الزائدة، مباشرة من خلال الأكشاك. وتتوفر الخدمة للمسافرين إلى جميع الوجهات، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين والهند وهونغ كونغ، بسبب المتطلبات الإضافية لهذه الدول.

ويستفيد العملاء من المسار البيومتري، لتجربة سفر من دون تلامس، عبر 18 كشكاً، لإنهاء إجراءات السفر والصعود البيومتري إلى الطائرة، من خلال 7 بوابات مغادرة، دون الحاجة إلى إبراز جميع وثائق السفر، وفترة انتظار قصيرة.

وتقود طيران الإمارات، الصناعة، من خلال مساعدة الركاب على إدارة سفرهم، عبر التحقق الرقمي لمتطلبات «كوفيد 19» الطبية قبل السفر. ويتمكن عملاء الناقلة، الذين يسافرون بين دبي وكل من لندن وبرشلونة ومدريد وإسطنبول ونيويورك جون كينيدي وموسكو وفرانكفورت وباريس شارل ديغول وأمستردام، من استخدام «جواز سفر أياتا» للوصول إلى أحدث معلومات السفر المتعلقة بـ «كوفيد 19».

وتواصل طيران الإمارات توسيع خططها، لنشر حل «جواز سفر أياتا»، ليشمل جميع المسارات، عبر شبكة خطوطها في الأسابيع المقبلة. كما ستعيد طيران الإمارات، فتح صالة الدرجة الأولى في الكونكورس B، اعتباراً من اليوم.

تطبيق الحصن

ستقوم طيران الإمارات، اعتباراً من يوليو الجاري، بدمج تطبيق الحصن مع أنظمتها لإنهاء إجراءات السفر، وتوسيع نطاق تكاملها الحالي مع هيئة الصحة بدبي، ما يتيح لعملائها المسافرين من دولة الإمارات، الاستفادة من التحقق الرقمي السريع والمريح لسجلات «كوفيد 19» الطبية، بغض النظر عن المكان في الدولة، الذي أكملوا فيه التطعيم، وأجروا اختبارات PCR والأجسام المضادة.

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