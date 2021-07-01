موسم الصيف والإجازات ينعشان حركة السفر من وإلى دبي

المصدر: دبي – عمرو عادل

أكد خبراء في قطاع السفر لـ «البيان» أن حركة السفر من وإلى دبي تشهد انتعاشاً تدريجياً في الصيف في ظل وجود مواسم رئيسية مثل موسم الإجازات السنوية وعطلة عيد الأضحى والتي ترتفع خلالها وتيرة السفر.

وتواصل «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، تكثيف عملياتهما وتوسيع خدماتهما عبر شبكة خطوطها لتلبية الطلب القوي على السفر مع تخفيف القيود المفروضة على المسافرين، وتعكف الناقلتين على إعادة بناء شبكة خطوطها بشكل تدريجي وآمن، وتعزيز استراتيجيتها لتعزيز التواجد بالأسواق الرئيسية لخدمة السياحة والطلب المتنامي على سفر الأعمال.

مؤشر إيجابي

وقال الدكتور علي أبو منصر رئيس مجلس إدارة شركة «فيجن لإدارة الوجهات»، إن حركة السفر النشطة من وإلى دبي تعتبر مؤشراً إيجابياً على استمرار تعافي القطاع من جائحة «كوفيد 19»، لا سيما في ظل التحرك بخطى ثابتة نحو السيطرة على الفيروس مع تسارع وتيرة التطعيم وتوفر اللقاحات، ما يجذب أنظار السياح نحو الإمارة باعتبارها وجهة آمنة للسفر تتنوع فيها الخيارات السياحية ومناطق الجذب التي تستقطب الجنسيات من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: «نشهد اليوم زيادة في الإقبال على السفر مع تخفيف القيود والإجراءات حول العالم، ومن المتوقع نمو الطلب أكثر في النصف الثاني من هذا العام، لا سيما مع انطلاق فعاليات إكسبو دبي».

موسم الذروة

وأكد سعيد العابدي رئيس مجموعة «العابدي القابضة للسياحة والسفر»، أن العودة التدريجية للسفر بدءاً من الصيف وهو موسم الذروة للسفر تأتي بعد التوسع في حملات التطعيم وتخفيف بعض القيود المفروضة وإعادة تشغيل بعض الوجهات للزوار الدوليين، وإتاحة السفر من دون حجر صحي، إلى جانب تزايد الرغبة في السفر في ظل موسم الإجازات وقضاء الإجازات السنوية الخاصة للمقيمين خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأوضح أن طيران الإمارات تعتبر هي «الترمومتر الحقيقي» لقياس مدى التعافي الحاصل في حركة السياحة والسفر من وإلى دبي، لافتاً إلى أن إعلان الناقلة التعامل مع أكثر من 450 ألف مسافر خلال أسابيع قليلة يؤكد أن القطاع مقبل على انتعاشة قوية خلال الفترة المقبلة.

تفاؤل عام

وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، إن هناك تفاؤلاً عاماً بنمو حركة السفر خلال موسم الصيف ولا سيما في دبي، مضيفاً أن الكثير من المعطيات تبعث على التفاؤل بعودة النشاط للقطاع السياحي بشكل أفضل، ولا سيما أن القطاع آخذ في التعافي تدريجياً منذ بداية العام الحالي.

وأضاف حميدان، أن رصد موقع «ويجو» يظهر زيادة في عمليات البحث على السفر خلال الصيف خلال الفترة بين 1 يونيو و30 أغسطس من الإمارات إلى الخارج، حيث بلغ عدد العمليات حوالي 518 ألف عملية بحث، مضيفاً أن دبي نجحت في استقبال السياح على مدار النصف الأول من هذا العام عبر اعتماد إجراءات سلامة صارمة وطرح لقاح سريع، ما أسهم في تعزيز ثقة المسافرين.

استعدادات المطارات

تستعد مطارات دبي لإدارة الطفرة في حركة الركاب خلال ذروة الموسم، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في مواجهة «كوفيد 19» خلال السفر، بالإضافة إلى توفير التقنيات غير التلامسية والمسارات البيومترية.

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