نمو قطاعي الملابس والفندقة بأبوظبي 86 و27 % في 5 أشهر

المصدر: (أبوظبي - وام)

شهدت قطاعات تجارية عدة في أبوظبي نشاطاً لافتاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 لتعود إلى تحقيق نمو في مبيعاتها فاق التوقعات، بحسب تحليل خاص للأرقام الصادرة عن الجهات المختصة ومنها مركز أبوظبي للإحصاء.

وتصدر قطاع الملابس والمطاعم والفنادق قائمة أكثر القطاعات نمواً خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو، حيث ارتفع الإقبال على أنشطة الأول 86%، فيما سجل القطاع الثاني نمواً بنسبة 27%.

وفي ظل الإقبال الكبير على هذه القطاعات فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 199 نقطة في مايو 2021 مقارنة مع 107 نقاط في يناير من العام ذاته بالنسبة لقطاع الملابس والأحذية في حين ارتفع في قطاع المطاعم والفنادق إلى 144.1 نقطة مقارنة مع 113.5 نقطة خلال فترتي المقارنة نفسها.

وكان أداء القطاع السياحي في أبوظبي والإمارات بشكل عام أظهر مؤشرات إيجابية منذ الربع الأخير 2020 وواصل نشاطه بعد ذلك بوتيرة أعلى، حيث بلغ عدد النزلاء في المنشآت الفندقية في الدولة نحو 4 ملايين نزيل خلال الربع الأول.

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