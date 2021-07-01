غرفة عجمان تستعد للمشاركة في فعاليات إكسبو دبي 2020

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكملت غرفة تجارة وصناعة عجمان استعدادها للمشاركة في فعاليات إكسبو دبي 2020في أكتوبر المقبل، وتأتي مشاركة الغرفة بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية .

والتي تتضمن التعريف العميق بمجتمع الأعمال في إمارة عجمان، والترويج للفرص التي تقدمها الإمارة بقطاعات الاستثمار والأعمال، ما يخلق بدوره شبكات أعمال جديدة لأعضاء الغرفة، ويتيح لهم بناء علاقات مميزة مع مجتمعات الأعمال من مختلف الدول المشاركة في الحدث العالمي.

أكد المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن معرض «إكسبو 2020» والذي تستضيفه إمارة دبي أكتوبر المقبل، يشكل حدثاً بارزاً ومنصة عالمية استثنائية تجمع تحت مظلتها أفضل الأفكار والابتكارات والعقول في جميع المجالات ومن كافة دول العالم، سعياً نحو رسم خطط تنموية وتحقيق رؤى مستدامة للدول ولتعزيز رفاهية الإنسان وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف: «يواكب الحدث في أهميته ونقاشاته وفعالياته النوعية، خطط وأهداف غرفة تجارة وصناعة عجمان، والتي تسعى لأن تكون مشاركاً فاعلاً في المعرض يقدم أفضل ما لديه من تجارب وحلول، ويرصد الفرص المتاحة من خلاله للاستفادة منها في المساهمة بتطوير وتنمية اقتصاد إمارة عجمان».

علاقات مميزة

وأشار إلى أن الغرفة ستعمل خلال مشاركتها على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية والتي تتضمن التعريف العميق بمجتمع الأعمال في إمارة عجمان..

والترويج للفرص التي تقدمها الإمارة بقطاعات الاستثمار والأعمال، ما يخلق بدوره شبكات أعمال جديدة لأعضاء الغرفة، ويتيح لهم بناء علاقات مميزة مع مجتمعات الأعمال من مختلف الدول المشاركة في الحدث العالمي. كما ستتضمن مشاركتنا تمثيل كل من أعضاء الغرفة وأصحاب العلاقة بمجتمع الأعمال في عجمان لبحث آفاق الشراكات على مستوى الجهات والمؤسسات.

ودعا جميع أعضاء غرفة تجارة وصناعة عجمان للاستفادة من الحدث العالمي لتوطيد أواصر التعاون والشراكات مع مختلف الجهات والتعرف على التوجهات العالمية في مختلف المجالات الاستثمارية. كما وجه الدعوة بشكل خاص لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع والمقبلين على تنفيذ مشاريع جديدة لزيارة الحدث والاستفادة من الأفكار والتصورات التي يطرحها وتبادل الخبرات مع رواد الأعمال.

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