اقتصادية رأس الخيمة تعتمد 2763 نشاطاً للتملك الأجنبي

المصدر: (رأس الخيمة- البيان)

اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، 2763 نشاطاً، يسمح بهم للتملك الأجنبي بنسبة 100%، دون أي اشتراطات، كرأسمال محدد أو أي رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب. يأتي هذا القرار، اتساقاً مع المرسوم الاتحادي بقانون رقم (26) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن قانون الشركات التجارية.

وأشار د. عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، إلى أن أنشطة التملك الأجنبي، توزعت وفقاً للنشاط الاقتصادي بين الأنشطة المهنية، بنسبة 36 %، تلتها الأنشطة الصناعية بنسبة 33 %، وفي المرتبة الثالثة الأنشطة التجارية 30 %. وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، استحوذت الصناعات التحويلية على الحصة الأعلى.

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