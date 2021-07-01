845 مليون درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 845 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 250 مبايعة بقيمة 668.91 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 248.04 مليون درهم، و229 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 420.87 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 145.37 مليون درهم، منها 5 رهونات أراضٍ بقيمة 27.03 مليون درهم، و71 رهن فلل وشقق بقيمة 118.34 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة، بقيمة 23 مليون درهم. وتم تسجيل 26 هبة بقيمة 30.92 مليون درهم، أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 8 ملايين.

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