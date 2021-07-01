«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» ينظم المؤتمر السنوي

المصدر: (دبي - البيان)

تفتتح الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس الفخري لـ«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» والرئيس التنفيذي لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية، مؤتمر «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» السنوي العاشر الذي سينعقد يوم 22 سبتمبر تحت شعار «15 عاماً حافلة بالنجاح لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء: من الأبنية الخضراء إلى المدن المستدامة 2030».

وسينعقد المؤتمر هذا العام في فندق بولمان دبي كريك سيتي سنتر تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة وبمشاركة ماجد الفطيم بصفة الراعي البلاتيني. وسيشكل منصة للخبراء الإقليميين والعالميين لمناقشة أحدث الابتكارات في تعزيز الاستدامة البيئية، ومنتدى للتواصل والحوار بين أعضاء المجلس والأطراف الحكومية المعنية والمتخصصين في القطاع. وتزامناً مع الأسبوع العالمي للأبنية الخضراء الذي يحل في شهر سبتمبر، يستمد مؤتمر هذا العام إلهامه من الشعار الوطني «عام الاستعداد للخمسين».

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