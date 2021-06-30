«موانئ دبي» تقترب من الاستحواذ على «سينكريون»

المصدر: دبي - سيد صالح

باتت «موانئ دبي العالمية» قريبة من إجراء صفقة استحواذ على شركة «سينكريون هولدينغز ليمتد» الأمريكية للخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والإمداد، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن الصفقة المُحتَمَلة قد ترفع قيمة «سينكريون» إلى حوالي 1.2 مليار دولار. وأضافت أن «موانئ دبي العالمية» بلغت مرحلة متقدمة من المباحثات بشأن الاستحواذ المُحتَمل على الشركة الأمريكية.

وتقدم «سينكريون» مجموعة واسعة النطاق من الخدمات، والتي تشمل إدارة المخازن، تغليف وتخليص الصادرات.

وتأسست «سينكريون» في عام 2007، عندما استحوذت شركة «وولش ويسترن إنترناشيونال» للخدمات اللوجستية، والتي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الأيرلندية دبلن، على شركة «تي دي إس لوجستيكس».

وخضعت «سينكريون» في عام 2019 لإجراءات إعادة هيكلة مالية وباتت تحت سيطرة دائنيها، ومن أبرزهم الذراع الائتماني لدى «سي في سي كابيتال بارتنرز» لاستشارات الاستثمار من لكسمبورغ و«كارلايل جروب» الأمريكية للاستثمارات الخاصة. وبدأ مالكو «سينكريون» منذ مطلع العام الجاري البحث في إمكانية بيعها.

وذكرت «بلومبرغ» أن المباحثات بشأن استحواذ «موانئ دبي العالمية» على «سينكريون» لم تصل بعد إلى اتفاقيات نهائية، ولا يزال من الممكن أن تمضي ببطء أو تنهار. ولم يُعلق ممثلو أي من «موانئ دبي العالمية»، «سينكريون»، «سي في سي كابيتال بارتنرز» أو «كارلايل جروب» على الخبر.

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