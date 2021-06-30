إشادة بالقفزة الكبيرة للإمارات على مؤشر الأمن السيبراني

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، باحتلال الإمارات المركز الخامس عالمياً بمؤشر الأمن السيبراني 2020، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة، الذي يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم.

وقال إن القفزة الكبيرة للإمارات، وتقدمها 33 مركزاً، لتصل إلى المركز الخامس عالمياً على مؤشر الأمن السيبراني، هو نتاج التوجيهات السديدة، والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة، بإنجاز بنية تحتية رقمية متطورة، تواكب طموحات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف أن التصنيف المتقدم للإمارات بمؤشر الأمن السيبراني، هو ثمار صواب الاستراتيجيات والسياسات التي اتخذتها دولة الإمارات في رقمنة الحياة، في ظل بيئة عمل ذكية متكاملة، تتمتع بالأمن والأمان، والذي بدوره انعكس على تعزيز أداء مختلف القطاعات، ويدفع نحو مزيد من التقدم والرخاء، ويرسخ مكانة الإمارات المتقدمة عالمياً في مجال الأمن السيبراني.

وأكد رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن هذا الإنجاز، ما كان أن يتحقق لولا تكاتف الجهود الوطنية، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وكفاءة الكوادر الوطنية المؤهلة، التي رفعت راية الإمارات إلى عنان السماء، محققة المراكز المتقدمة في مختلف المجالات على مستوى العالم، وهو ما نطمح إلى استدامته في استراتيجية مجلس الأمن السيبراني.

ويضاف هذا الإنجاز الجديد إلى سجل الدولة الحافل في مجال الأمن السيبراني، حيث تم إنشاء مجلس الأمن السيبراني، وتنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية، وإنشاء السحابة الوطنية، وإطلاق مبادرات في السلامة الإلكترونية، وشهادة المواطنة الرقمية، وإطلاق استراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني.

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