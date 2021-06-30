أبرز وجهات دبي تقدم عروضاً صيفية مميزة وممتعة لزوارها

المصدر: وام

تستعد أبرز وجهات دبي لاستقبال زوارها وتقديم عروض مميزة وممتعة تخفف عنهم حرارة فصل الصيف مع حرصها على تطبيق التدابير الاحترازية لتوفر لهم فعاليات استثنائية تشمل القفز الحر الداخلي والعروض المسرحية والأنشطة المميزة في الحدائق المائية في دبي بالإضافة إلى الكثير من وسائل الترفيه الأخرى.

وتقدّم "دبي موتور سيتي" لعشاق السرعة وقيادة السيارات الفرصة الأمثل في "مضمار كارتدوم الداخلي" الذي يضم مساراً بطول 620 مترا مع 17 منعطفا والذي يستوعب 10 سائقين في الوقت ذاته.

ويوفر "آي فلاي دبي" الفرصة لتحدي الجاذبية وخوض تجربة فريدة من القفز الحر تناسب المبتدئين والمحترفين الراغبين بتطوير مهاراتهم دون الحاجة للقفز من الطائرة بشكل فعلي.

ويقدم "براس مونكي" الوجهة الترفيهية المخصصة للكبار ممن تجاوزوا 21 عاما والتي تحتضن 12 مسار "بولينج" وتجهيزات واقع افتراضي لمحاكاة سباقات السيارات وأفضل ألعاب الفيديو الكلاسيكية في الإمارة حيث تعد هذه الوجهة - التي تقع في جزيرة "بلوواترز" - المكان الأمثل لقضاء الأمسيات الصيفية مع الأصدقاء.

كما يوفر "دبي مول" الفرصة للانتعاش بعيدا عن حرارة الصيف من خلال تجربة تزلج مميزة على "حلبة دبي للتزلج" المصممة وفقا للمعايير الأولمبية والمناسبة لجمع أفراد العائلة ..كما يمكن للزوار تعزيز مهاراتهم في التزلج على الجليد من خلال جلسات تدريب في أكاديمية التزلج على الجليد.

ويعتبر مسرح دبي للفنون الرقمية - وهو معرض متعدد الوسائط ومتخصص بتقديم تجارب غامرة وعروض فنية متعددة الحواس في سوق مدينة جميرا - مركزا للأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية حيث يتيح للزوار فرصة استكشاف المعارض الرقمية المميزة والفريدة بالإضافة إلى حضور جلسات تعليمية للصغار والكبار.

ويقدم "لابيرل"- العرض المستمر الغامر والمباشر والأول من نوعه في المنطقة - للزوار تجربة تزخر بأداء مبهر حيث يقام العرض في "الحبتور سيتي" على مسرح مائي فريد من نوعه يحتوي على 2.7 مليون لتر من الماء ..فيما يستمتع الجمهور بعروض فنية مذهلة وحركات جريئة مع أجمل المؤثرات الصوتية والضوئية.

ويمكن لزوّار منصّة المراقبة "ذي فيو في نخلة جميرا" - التي افتتحت مؤخراً في الطابق 52 من "ذا بالم تاور" - الاستمتاع بإطلالاتٍ بانورامية خلابة حيث يستغرق الوصول إلى المنصة التي ترتفع 240 مترا فوق نخلة جميرا 3 دقائق بالمصعد ليستمتع الزائر بتجربةٍ رقميةٍ شاملةٍ مع إطلالة مفتوحة على البحر والصحراء والسماء.

وتدعو "حديقة أكوافنتشر المائية" - أكبر حديقة مائية في العالم- زوارها لاختبار الإثارة والتشويق مع أكثر من 30 منزلقا ووجهة ترفيهية، من بينها "برج ترايدنت"الذي يضم عددا من المنزلقات التي شهدت تحطيم أرقامٍ قياسية.

ويستطيع زوار "متنزة لاجونا المائي" في قلب "لا مير" - الوجهة الشاطئية الأمثل في دبي- الاستمتاع بإطلالاتٍ بانورامية على الخليج العربي ومعالم دبي الرائعة وتجربة أكثر من 10 ألعابٍ مختلفة مفعمة بالحماس خلال يومٍ مليء بالمرح.

من جهتها تتميز "حديقة وايلد وادي المائية" بمنزلقاتها وألعابها المشوقة لتكون وجهةً مفضلة للسكان والزوار منذ عام 1999 مع إطلالة مذهلة على "برج العرب".

وسيجد عشاق الرياضات والأنشطة البدنية الترفيهية في الأماكن الداخلية ما يلبي رغباتهم عند زيارة "عالم دبي للرياضة" الذي يشكل محطة مثالية للاستمتاع بالتجارب الصيفية حيث تقدم هذه الوجهة الداخلية المميزة والآمنة مجموعة من جلسات التدريب الرياضي والأكاديمي لمختلف الأعمار وباقة من الأنشطة بما فيها كرة القدم وكرة السلة والكريكت وكرة الريشة وغيرها الكثير.

وتلتزم جميع وجهات الإمارة بتدابير وقائية صارمة ما يضمن صحة زوار وسكان دبي وسلامتهم ويتيح لهم الاستمتاع بتجارب مميزة.

كما تحظى هذه المنشآت بختم "دبي الضمانة" الذي يؤكد التزامها بإرشادات الصحة والسلامة الضرورية ..فيما منح المجلس العالمي للسفر والسياحة دبي ختم السفر الآمن عام 2020 ما يعزز ثقة الزوار باستكشاف معالم الوجهة المميزة.

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