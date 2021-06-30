مفاجآت صيف دبي تقدّم للمرّة الأولى «24 ساعة من التخفيضات الكبرى - نسخة الفنادق»

المصدر: دبي ـ البيان

يمكن لسكان دولة الإمارات وزوارها الاستمتاع بإقامة فندقية لا مثيل لها مع باقات ترويجية ومزايا استثنائية تتوفر ليوم واحد فقط في إطار عرض «24 ساعة من التخفيضات الكبرى - نسخة الفنادق»، الذي يتم إطلاقه للمرة الأولى خلال الدورة الرابعة والعشرين من مفاجآت صيف دبي. حيث يمكن الاستفادة من هذا العرض من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 1 يوليو وحتى الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة 2 يوليو.

حيث يمكن استكشاف المزايا الخاصة التي تقدمها الفنادق والتي تشمل إقامات فندقية رائعة، وأسعار غرف مميزة، وتخفيضات على المأكولات والمشروبات، وتذاكر مجانية لزيارة عدد من أشهر معالم المدينة.

ويدعو هذا العرض الرائع الذي يعد جزءاً من احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمفاجآت صيف دبي، العائلات والأزواج والأصدقاء إلى استكشاف عدد من أفضل الفنادق في المدينة، سواء المنتجعات المطلة على الشواطئ، أو فنادق وسط المدينة، أو المنشآت الفندقية المتصلة بمراكز التسوق.

وتنطلق مفاجآت صيف دبي في 1 يوليو وتستمر حتى 4 سبتمبر 2021، وتقدم 10 أسابيع مليئة بصفقات التسوق الرائعة، وعروض المأكولات، والأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف أفراد العائلة وغيرها الكثير. فيما تلتزم جميع الفنادق، ومراكز التسوق، والمتاجر، والوجهات المشاركة في مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بجميع الإجراءات الاحترازية وإرشادات الصحة والسلامة العامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وفيما يلي مجموعة من الفنادق التي تشارك في تقديم باقات ومزايا رائعة خلال فترة هذا العرض:

فنادق ومنتجعات العنوان:

يمكن للضيوف الذين يسجلون وصولهم إلى فنادق العنوان وسط مدينة دبي، والعنوان دبي مول، والعنوان بوليفارد، والعنوان فاونتن فيوز، والعنوان سكاي فيو، وفندق بالاس وسط مدينة دبي، ومنتجع شاطئ العنوان، وفندق العنوان دبي مارينا خلال هذا العرض الحصول على تخفيض بنسبة 30 بالمئة على أفضل أسعار الغرف المتاحة.

فنادق ومنتجعات فيدا:

تقدم فنادق ومنتجعات فيدا في دبي، بما في ذلك فندق فيدا تلال الإمارات، وفيدا وسط مدينة دبي، وفيدا كريك هاربور، تخفيضاً بنسبة 40 بالمئة على أفضل أسعار الغرف المتاحة، وذلك ضمن إطار عرض «24 ساعة من التخفيضات الكبرى - نسخة الفنادق» خلال مفاجآت صيف دبي.

فندق أرماني دبي:

يعد فندق أرماني دبي الوجهة المثالية للضيافة الفاخرة خلال فترة الصيف. ويمكن للضيوف الذين يسجلون وصولهم إلى الفندق في إطار عرض 24 ساعة من التخفيضات الكبرى - نسخة الفنادق، الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 30 بالمئة على أفضل أسعار الغرف المتاحة، بالإضافة إلى تذاكر إلى قمة برج خليفة، ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، وفيرتشوال رياليتي بارك.

فوكو دبي:

تشمل الإقامة لليلة واحدة في فندق فوكو دبي في إطار عرض 24 ساعة من التخفيضات الكبرى - نسخة الفنادق خلال مفاجآت صيف دبي، تخفيض 20 بالمئة على الإقامة الفندقية، وفطوراً مجانياً وتخفيض 25 بالمئة على المأكولات والمشروبات وعلاجات سبا Zen بالإضافة إلى تقديم الطعام للأطفال مجاناً.

فندق إنديغو وسط مدينة دبي:

يدعو فندق إنديغو وسط مدينة دبي ضيوفه إلى الاستمتاع بعطلة رائعة تشمل الإقامة في غرف فندقية أنيقة مع إطلالة على أفق المدينة أو خور دبي شاملة الفطور لشخصين في مطعم أوبن سيزام وتذكرتين لكل غرفة في الليلة إلى مسرح دبي للفنون الرقمية في سوق مدينة جميرا.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال حتى 12 عاماً الاستمتاع بوجبة مجانية عند الوصول إلى الفندق بصحبة شخص بالغ (طفل واحد لكل عائلة). ويتيح عرض مفاجآت باقة الصيف لضيوف الفندق الذين يقومون بحجز جناح، الاستمتاع بأحد علاجات الصحة مجاناً، حيث يمكنهم الاختيار من بين التدليك أو تقشير الجسم بالكامل أو العناية بالوجه.

إنتركونتيننتال دبي مارينا:

يقدم فندق إنتركونتيننتال دبي مارينا فرصة الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع رائعة مقابل 999 درهماً فقط. ويتوفر العرض يومي الخميس والجمعة في إطار عرض 24 ساعة من التخفيضات الكبرى - نسخة الفنادق خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالإقامة لمدة ليلة واحدة لشخصين في غرفة ديلوكس مع ترقية مجانية وتسجيل مغادرة متأخر وبوفيه فطور يومي وغداء ليلة الخميس.

كراون بلازا دبي فستيفال سيتي:

يعد هذا الفندق الخيار الأفضل للتسوق وتناول الطعام والاسترخاء، حيث يتميز بإطلالات خلابة على الواجهة المائية بالإضافة إلى باقة إقامة فندقية مصممة بشكل فريد تتضمن ترقية مجانية إلى غرفة عائلية مطلة على الواجهة المائية بالإضافة إلى فطور وبوفيه عشاء في مطعم أنيس، وخصم 24 في المئة على سعر الغرفة الثانية وعلاجات السبا ومنافذ المأكولات والمشروبات والإقامة التالية في الفندق.

كراون بلازا دبي - ديرة:

يقدم هذا الفندق للضيوف فرصة استكشاف أحد أقدم أحياء المدينة وأكثرها حيوية مع تخفيضات تصل إلى 70 بالمئة على أسعار الغرف. وفي إطار عرض «24 ساعة من التخفيضات الكبرى - نسخة الفنادق» خلال مفاجآت صيف دبي، يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بفطور وعشاء مجاني، كما يمكن لطفلين حتى سن 12 عاماً الإقامة مجاناً.

ألوفت خور دبي:

يمكن للضيوف الذين يقومون بالحجز في فندق ألوفت خور دبي ضمن هذا العرض الاستمتاع بمجموعة من المزايا، بما في ذلك تذاكر مركز الترفيه العائلي ماجيك بلانيت لما يصل إلى طفلين، وقسيمة بقيمة 75 درهماً للشخص البالغ لكل حجز فندقي يمكن استخدامها في علاجات مختارة في دريم ووركس سبا، بالإضافة إلى أسعار خاصة على تذاكر فوكس آوت دور سينما، وخدمة النقل المجانية إلى شاطئ لا مير ومطار دبي الدولي. تبدأ الأسعار من 299 درهماً مع ميزات تساوي 425 درهماً.

فندق كمبينسكي مول الإمارات:

يشمل عرض «24 ساعة من التخفيضات الكبرى - نسخة الفنادق» خلال مفاجآت صيف دبي من كمبينسكي مول الإمارات تقديم تخفيض على أفضل أسعار الغرف المتاحة بنسبة 30 بالمئة، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 20 بالمئة في فنادق المطعم. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمأكولات منطقة الشام في مطعم أوليا، وأيضاً المطبخ الإسباني الأصلي، وعروض الفلامنكو المباشرة في مطعم ساليرو، أو حتى الاستمتاع بشرب شاي ما بعد الظهيرة في أسبن كافيه.

فنادق أكور:

في إطار هذا العرض أيضاً، تقدم فنادق بولمان سيتي سنتر ديرة، ونوفوتيل سيتي سنتر ديرة، وإبيس مول الإمارات، وأيبس الرقة دبي، وأيبس سيتي سنترديرة، تخفيضاً بنسبة 20 بالمئة على كل من أفضل أسعار الغرف المتاحة، ومنافذ المأكولات والمشروبات، وعلاجات السبا.

هيلتون غاردن إن مول الإمارات:

يقدم فندق هيلتون غاردن إن مول الإمارات في إطار عرض 24 ساعة من التخفيضات الكبرى - نسخة الفنادق خلال مفاجآت صيف دبي، تخفيض 20 بالمئة على أفضل أسعار الغرف المتاحة، وتخفيض يصل إلى 25 بالمئة في منافذ المأكولات والمشروبات و50 بالمئة على تذاكر دخول منتجع سكي دبي.

شيراتون مول الإمارات:

يقدم فندق شيراتون مول الإمارات للضيوف في إطار عرض 24 ساعة من التخفيضات الكبرى - نسخة الفنادق، فرصة الاستفادة من تخفيض 15 بالمئة على أفضل أسعار الغرف المتاحة بالإضافة إلى ترقية مجانية إلى فئة الغرف التالية، وإمكانية تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر حتى الساعة 4 عصراً وأربع بطاقات ألعاب من ماجيك بلانيت. تتوفر أيضاً تذاكر دخول منتجع سكي دبي والحديقة الثلجية بأسعار خاصة تصل إلى 75 درهماً لكل منها.

أتلانتس النخلة:

يمكن لضيوف فندق أتلانتس النخلة الاستمتاع بتخفيض بنسبة 20 بالمئة على أفضل أسعار الغرف المتاحة لمن يختارون الإقامة في الفندق حتى 30 سبتمبر 2021 باستثناء فترة عيد الأضحى من 19 وحتى 23 يوليو، وذلك في إطار عرض «24 ساعة من التخفيضات الكبرى - نسخة الفنادق».

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الرئيسيين مثل طيران الإمارات، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك رأس الخيمة الوطني، وماجد الفطيم، ومراس – دبي القابضة، وميركس، ونخيل مولز، وميركاتو مول، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي مول، وإعمار داون تاون، ودبي مارينا مول.

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